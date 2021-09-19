反大新竹合併　呂秀蓮提全台7都、2特別行政區

近來新竹縣市合併議題廣受討論。前副總統呂秀蓮18日晚間透過臉書表示，現今我國政黨輪替已常態化，主政者應超越黨派高瞻遠矚，才能使台灣長治、久安。因此她提出全台行政區域重新劃分，改為台北、新北、桃園、台中、台南、高雄與花東等7都（或7州），以及高山與離島2個特別行政區。

我是廣告 請繼續往下閱讀

呂秀蓮說，目前的行政區域規劃是6都、18縣市。然而6都的改制，事先並未專業規劃，只將高雄、台南及台中的縣市合併升格為直轄市，通稱為「都」。另地方制度法第四條第一項規定，「人口聚居達125萬以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上有特殊需要之地區，得設直轄市」，桃園縣因衝破200萬的人口，而單縣升格。

呂秀蓮強調，直轄市與非直轄市的區別，除了前者市長可以參加行政院院會外，更重要的是，中央與地方財政分配的問題。每年中央政府分配給地方的統籌分配款，約65%分配給6個直轄市，而18個縣市卻只分配到另外35%的一小部分，致使富市越富、窮縣更窮，幾年下來，嚴重擴大城鄉發展差異，幾近畸型。

呂秀蓮說，為長治久安，她針對行政區域的重規劃早有構想，規劃將台灣分為7都（或7州），由台北市及基隆、宜蘭、新北市鄰近基宜部分組成「台北都」；新北市剩餘地區維持「新北都」；桃園市、新竹縣市及苗栗縣合併「桃園都」；台中市、彰化縣及南投縣視為「台中都」；「台南都」則涵蓋台南市、雲林縣及嘉義縣市；「高雄都」則有高雄市及屏東縣；另花蓮縣及台東縣則為「花東都」。

呂秀蓮也說，另再劃分2特別行政區，直屬行政院管轄，分別是海拔1000公尺以上山地區為「高山特別行政區」；周邊離島則為「離島特別行政區」。

呂秀蓮說，按行政區域規劃，影響國家發展、地方建設及人民福祉，至關重要。台灣的行政區域始於日治時代，國民黨時多因黨國利益考量加以更改，如今民進黨已2度執政，若亦出諸黨派利益或個人政治前途的鋪陳為考量，缺乏為台灣長治久安的擘繪，就是國家的不幸。如今政黨輪替已常態化，主政者就應超越黨派，高瞻遠矚，才能使台灣長治、久安。