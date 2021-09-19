全美台灣同鄉會50周年　蔡英文：盼出訪過境美國一同見面

總統蔡英文今（19）日上午以錄影方式為「全美台灣同鄉會成立50周年慶祝大會」致詞。她強調，這幾年台灣和美國關係越來越好，現在全世界有越來越多的國家，都願意站出來支持台灣，不管是WHA還是其他的國際組織，支持台灣的聲音都比過去更多。她也希望所有台美人，為台灣的前途，一起來打拚。

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蔡英文說，全美台灣同鄉會已經成立50年，這是台美人的大事，雖然無法到現場跟大家在一起，但她也很高興透過網路跟大家一起慶祝。她說，這幾年台灣和美國關係越來越好，不只是交流的官員階層提高，大家期待的經濟關係的提升，尤其是TIFA，也都在進行中。除了政府全力在打拚，也要感謝所有台美人，抱著台灣心跟政府一起拚。

蔡英文接著說，也因為大家的打拚，現在全世界有越來越多的國家，因為民主自由的價值，都願意站出來支持台灣，不管是WHA還是其他的國際組織，支持台灣的聲音都比過去更多。

蔡英文表示，今年因為疫情的關係，台灣和其他國家，也互相援助口罩和疫苗，互相給對方支持，這種民主國家互相幫助的精神，就是「善的循環」。

蔡英文說，這兩年因為疫情，她無法親自到美國和大家見面，但是心裡一直掛念大家，希望疫情趕快結束，無論是出訪過境美國，或是大家回來台灣，可以盡快一起見面，為台灣的前途，一起打拚。蔡英文也說，中秋節將至，祝大家中秋快樂。