SpaceX堅韌號濺落大西洋　平民太空任務圓滿達成

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法新社報導，太空探索科技公司（SpaceX）在影音串流網站YouTube直播影片中表示，取名為「堅韌號」（Resilience）的SpaceX「乘龍」（Crew Dragon）太空船，在4張大型降落傘協助下進一步減低下降速度，最後於當地時間晚間7時過後不久準時濺落於大西洋，接應船隻立刻上前處理。
出資包下SpaceX首次平民太空任務的電商公司Shift4 Payments Inc執行長，同時也是這次飛行任務的指揮官艾薩克曼（Jared Isaacman）說：「好一趟絕妙的旅程！而我們才剛起步而已。」
堅韌號穿過大氣層下降時劇烈摩擦產生高溫，船艙外溫度飆升到攝氏1927度，而就算艙內溫度升高，4名太空人飛行裝的設計也能讓他們保持涼爽。
據路透社報導，堅韌號第一面降落傘張開，下降速度減為每小時約24公里時，位於加州洛杉磯近郊的SpaceX飛行控制中心傳來一陣鼓掌歡呼，船艙成功接觸水面時，控制中心再度響起喝采聲。
這趟名為Inspiration4的太空之旅是首次把全平民送入太空軌道的非官方任務，成員除了艾薩克曼外，其餘3人分別為51歲地球科學家普羅克特（Sian Proctor）、29歲「醫療長」阿索諾（Hayley Arceneaux），以及42歲任務「專家」森布羅斯基（Chris Sembroski）。
堅韌號15日升空，3小時後來到585公里高度，比國際太空站（International Space Station）、哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）還要深入太空，也是自美國國家航空暨太空總署（NASA）阿波羅登月計畫1972年結束以來，人類距飛離地球最遠的一次。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100919