徐亨遭爆欠債「求助連千毅」　親揭合作直播背後真相

連千毅透過直播展開知名度，他近來除了幫助鄧佳華、李炳輝等人解決財務危機之外，也以2000萬邀約澎恰恰合作，希望能替他加速還債進度，最後因對方認為自己專業度不足而破局。不過昨（18）日傳出土劇男星徐亨聯繫連千毅談直播合作，雖然他隨後解釋是對方的上層董事主動邀請，不過徐亨坦言，自己確實因投資失利而欠下2億元的債務。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-09-19 10:02:26｜2021-09-19 10:04:07
連千毅昨天在臉書上爆料，徐亨看到澎恰恰新聞後主動向他求助：「徐亨大哥，看到澎哥的新聞後，主動來電洽詢，不禁感慨，景氣非常不好，他自己的工作機會很少，家中的生計跟年邁的母親身體都不好，希望能在直播上，有合作賺錢的機會，我當下聽完馬上邀請金鐘影帝亨哥，加入明天我的直播節目！」最後還大讚徐亨是個「睿智的前輩」，坦言能和他同台與有榮焉。
徐亨隨後也透過臉書回應：「我跟（千毅）、（天道太陽的大哥）都是非常好的結拜兄弟，我也去相挺了很多次他的直播及主持活動，做兄弟就是一句話，情義相挺，他們也幫了我很多忙，做兄弟就是這樣互相挺，五湖四海皆兄弟，只要是我所結拜兄弟的事，我都是全力相挺。」
據《三立新聞網》報導，徐亨表示此事與澎恰恰合約事件沒有關係，直播邀約是連千毅公司的上層董事主動邀請的，不過他承認自己9年前確實曾因投資失敗，欠下2億元的債務。