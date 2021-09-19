電動車自駕晶片運算需求高　台積電可望大啖商機

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工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，電動車與傳統燃油車最大不同在於自動駕駛和動力系統。其中，自動駕駛相關晶片需要強大運算能力，要以先進製程生產。
電動車大廠特斯拉（Tesla）日前發布D1晶片，這款晶片具有362TFLOPS（每秒1兆次浮點運算），以7奈米製程生產，可用於數據中心訓練人工智慧網路，強化自駕功能。
楊瑞臨說，智慧手機廠蘋果（Apple）、小米及Oppo等品牌大廠紛紛自主研發晶片，以增強差異化及競爭力；電動車可能也會有同一發展歷程，車廠自主開發晶片。
楊瑞臨指出，格羅方德（GlobalFoundries，又稱格芯）及聯電已不再追逐先進製程技術，目前全球能夠供應先進製程技術的半導體廠僅有台積電、三星（Samsung）及英特爾（Intel）三家，5奈米更僅台積電及三星能夠供應，預期台積電在自駕晶片將具舉足輕重地位。
台積電總裁魏哲家曾說車輛逐漸成為複雜的運算平台，藉由半導體掌控各種感測器、數位座艙、無線連接及更多的應用。
為滿足更新穎且更強化的汽車應用對於運算能力日益增加的需求，台積電今年特地推出N5A製程，將超級電腦使用的相同技術帶入車輛之中，N5A預計2022年第3季問世。
除了先進邏輯製程技術，台積電還提供28奈米嵌入式快閃記憶體及28奈米、22奈米和16奈米毫米波射頻，高靈敏度的互補式金氧半導體影像感測器、光學雷達感測器和電源管理晶片技術，大搶車用晶片商機。
此外，台積電全球布局也趨於積極，鬆口評估日本及德國投資設廠，楊瑞臨表示，應該是著眼於車用市場布局。台積電未來若在日本設廠，可能供應Sony等客戶感測器，有助深入日本汽車供應鏈；若在德國設廠，應該也是瞄準當地的車用市場商機。
未來幾年車用半導體市場可望快速成長，並將成為繼手機之後，驅動台積電營運成長的主要動能。不過海外設廠生產成本勢必高於台灣，如何與當地政府及客戶合作，縮小成本差距，確保獲利表現，將是台積電的新挑戰。（編輯：張良知、楊凱翔）1100919