朱俐靜餐廳內用「遭醬汁淋全身」　欲安慰店員卻失望回家

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不過朱俐靜沒有因此而發怒，認為不會有人故意這樣對待上門的客人，透露第一時間店員沒有多說話就帶她到洗手間簡單擦拭，自己也確定不會有醬油再順著頭髮滴下來以後，就回座接受主管的危機處理。儘管店員沒有道歉，朱俐靜仍設身處地替店員著想：「這位替客人洗了頭的實習生肯定嚇壞了，才會連慌張道歉這類的反射動作都沒有，他可能現在就在哪處，被他主管用力的洗頭，離開前如果還見到他，想跟他說聲加油。」
朱俐靜在結帳時等著與店員四目相接，不過對方的態度卻讓她相當失望：「沒想到在主管幾次鞠躬過程中，實習生已在某個瞬間逕自轉身離去，扭頭的同時，一邊用手掌用力從前額往後順過瀏海，這反而是整晚令我最失望的一點。」最後也不忘藉由此事呼籲大家：「對自己的行為負責，對自己的所作所為保持檢視的習慣，同時也站在別人的立場學習同理。」希望該名店員能在此次意外中有所獲得。
貼文曝光後引來網友好奇，詢問朱俐靜該家餐廳除了道歉外，如何處理後續服裝送洗問題，朱俐靜表示店家有盡力處理，也有提出想負責衣服送洗的費用，是自己不想增加複雜度所以選擇婉拒。也有許多人紛紛替朱俐靜抱不平，她則出面緩頰：「店家處理方面中規中矩也沒有怠慢，費用上的折扣也是店家最明確的誠意表現之一，一間店的經營不容易。」
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