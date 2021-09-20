野球名人房／樂天王牌黃子鵬超靦腆！主持人小曖：戀愛了
先前《野球名人房》曾在節目中討論，樂天桃猿在選秀會有所謂的「第七輪魔法」，在第七輪被桃猿挑中的選手進職棒後幾乎都已成為樂天不可或缺的戰力，像是藍寅倫、朱育賢以及現在的總教練曾豪駒等等都是第七輪選秀進入職棒，而這集的來賓也是桃猿「第七輪魔法」的成員之一，他就是現在樂天桃猿的本土王牌投手「老虎」黃子鵬。
運動中心/綜合報導
2021-09-20 21:31:23
在2017年選秀會當天，黃子鵬跟著中華隊出征荷蘭打國際賽，並且那一天是他掛帥先發。黃子鵬回憶當時的情況說：「那時候很有趣，當時不知道哪來的自信，希望在前四輪就被挑中，但是到了四局投完都還沒被選中，後來是投手教練對我比一個7，就是第七輪，才終於放下心中的大石頭」，不過黃子鵬覺得只要能進職棒就算最後一輪被挑中也沒關係。
或許很多球迷都有個疑問，黃子鵬長得這麼靦腆，為什麼叫老虎？是不是投球時很有霸氣像老虎一樣？他自己本人是說：「因為國小進球隊都要取綽號，然後南部的小孩都取像阿猴這種動物的綽號，所以我就選老虎，雖然中間想要改口，但每個人都這樣子叫，就覺得大家開心就好」。
在訪問的過程當中，主持人小曖對黃子鵬讚譽有加，他說：「黃子鵬除了是一個很好很好的選手之外，心態也很好，又是個好老公，讓我整個都戀愛了」，不過黃子鵬已經結婚了，所以只能跟小曖說抱歉囉！
職棒場上有許多打者都是慣用右手但是改練左打，而黃子鵬的慣用手其實是左手，但為何會去練右投呢？9/20（一）晚上十點，中秋連假除了烤肉之外，也要記得收聽收看《野球名人房》，聽黃子鵬分享他的小故事喔！（編輯：吳忠育）