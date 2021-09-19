獨／張亞中曾遭控性騷2女學生　前女友爆料因外遇離婚

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不過，議決書中紀錄，因張女始終未指出該2名女學生為何人，且未依法定程序告發，案件最終以不起訴處分。
《NOWnews今日新聞》記者向張女本人聯繫，她18日下午表示，不希望那2名女學生受到二度傷害，且事隔多年，再掀開瘡疤，她們不會願意出面作證。
除此之外，張女表示，張亞中當年與警界關係非常好，鋪天蓋地的抹黑她，張又擅於操作陰謀論，她那段時間手機、電腦都被監聽看，「回想起來非常可怕、痛苦」。
張女表示，張亞中曾因有意參選台北市長，在友人介紹下認識，張亞中要求張女贊助他資金，後來張亞中評估自己選不上而打消念頭。在兩人交往時，她幫張亞中投資股票，交往期間更買了包含保險近百萬的Toyota Camry，並幫張亞中繳房貸。
張女爆料，張亞中對媒體宣稱自己有老婆、2個女兒，但事實上張亞中已經因婚外情離婚，其前妻劉女現居加拿大，該名婚外情對象則住在中國。張女也指出，張亞中過去接近對象幾乎都是離婚或單身且有經濟能力的女性，自己只是其中一個。
此外，根據一名台大教務人員透露，張亞中在台大任教期間，有數名女學生要求更換指導教授，更曾有女學生家屬打電話到台大，多次抗議張破壞家庭的紀錄。
對此，《NOWnews今日新聞》記者向台大詢問，校方僅表示，牽涉師生個人事件皆不便說明。
張亞中本人於19日上午回應，張女所言的性騷女學生一事並無提出任何證據，「台大不可能發生這種事情」，指控均為子虛烏有、惡意造謠。針對婚姻狀況，張亞中僅說「我沒有婚外情」，未正面回應是否離婚。