出演媽祖憶往事　陳亭妃：真希望阿嬤能看到

民進黨立委陳亭妃參與《新台灣奇案》的拍攝工作，並於劇中飾演「媽祖」一角，引起許多支持者關注。陳亭妃18日晚間在臉書表示，雖然大家對於其出演有許多不同的意見，但能有榮幸參與演出，至今仍讓其感到不可思議，「真希望阿嬤還在，這樣她就可以看到自己的孫女出現在台灣奇案了」。

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陳亭妃說，自從媽祖造型曝光後，許多人關心她頭上的媽祖鳳冠會不會很重，就如大家所見，是真的蠻重的，而且上面的裝飾品也不少，所以拍攝時頭跟脖子不能亂動，不然發出聲音或遮到臉就得重拍，「但或許是媽祖冥冥之中有幫忙，讓我在拍攝時完全沒有感覺，整個過程也相當順利」。

陳亭妃說，雖然對於她的出演，大家有許多不同的意見及看法。但能有這個榮幸參與台灣奇案的演出，至今還是讓她感到相當不可思議，因為這部戲可以說是許多台灣家庭的共同回憶。

陳亭妃回憶，以前每週三晚上陪阿嬤、媽媽看完8點檔吃完晚餐後，一家4個女生最期待也最習慣的一件事，就是一起在電視機前追台灣奇案，聽大家最熟悉的美珠姐講故事。

陳亭妃接著說，真的沒想到10幾年後，自己竟然有機會親身參與這部本土戲劇的演出，「真希望阿嬤還在，這樣她就可以看到自己的孫女出現在台灣奇案了，因為對阿嬤來說，這絕對比平時看到她站在立院質詢台上的新聞還開心」，最後，陳亭妃也說，「阿嬤，我們真的都好想妳，妳一定在遠方默默的守護著我們對吧」。