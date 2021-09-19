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藍營縣市長挺朱立倫　張麗善、林明溱、饒慶鈴相繼表態

▲藍營縣市首長接連表態支持國民黨主席候選人朱立倫。（資料照／記者林柏年攝.2021.09.04）
▲藍營縣市首長接連表態支持國民黨主席候選人朱立倫。（資料照／記者林柏年攝.2021.09.04）

記者羅婉庭／台北報導

2021-09-19 13:23:30｜2021-09-19 13:27:12

國民黨人士自昨晚起，接連於臉書公開表態支持國民黨主席朱立倫，繼與江啟臣友好的立委林為洲表態挺朱後，雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴也公開表態。

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張麗善為縣市首長第一位表態者，她18日晚間在臉書指出「若在關鍵議題上擁抱極端，即便高亢的言論能夠激起部分黨員的熱情，這樣的人選依舊不會是我所支持的對象」。

張麗善指出，國民黨正走在重建人民信任的道路上，稍有不慎，所有努力就會付之一炬，面對民進黨一黨獨大，已沒時間再走錯路，身爲國民黨的地方首長，她希望黨員能好好思考，這場黨主席選舉不僅攸關國民黨本身，也牽動許多對國民黨有深切期待的非黨員，更是國際友人如何看待國民黨將再起或頹毀的關鍵時刻。

張麗善表示，距離國民黨主席的選舉，只剩下一週，她既是國民黨籍的縣市首長，也是一位憂心忡忡的黨員，她與每一位參與此次選舉的黨員同志都是好夥伴，但我在此刻也要坦誠地表達自己的意向，「我相信朱立倫，我支持朱立倫」。

饒慶鈴19日表示，朱立倫是4位候選人當中，唯一一位親自拜訪蘭嶼、綠島，並且帶著資源協助離島居民的候選人，在這兩三年沒有任何公職的期間，他依然持續關注台東、不時來做公益。

饒強調，朱立倫具備黨主席的高度，自己曾做過2屆中常委、1年黨副祕書長，深刻體會黨主席這個位子需要一位能調和鼎鼐、了解地方基層、傾聽並包容不同的聲音、經歷不同職務並且願意為黨犧牲奉獻的人。

「沒有2022，哪來2024。」饒慶鈴表示，大家只關注到他要不要選2024，卻忘記在此之前更重要2022的提名，才是新任黨主席立刻面臨的壓力，身為黨主席，如何擴大國民黨在地方基層選舉的影響力，才有資格代表台灣民眾，站上兩岸和平談判桌。

林明溱也在臉書發文表示，他認同「持續改變，才有希望」，改革是一條漫長的路，每一位支持者都是過程中的重要基石，所以我們更為謹慎，也需要更理性的思考，他認為，國民黨的一舉一動，影響的不只是個人，這一場君子之爭，期待選出充滿智慧、理性的謀士，因為在受限的資源下，更需要理性的領導者。

林明溱說，身為在野黨的地方首長，面對執政黨的打壓，肩負的不只是黨內同志的期待，還有所有願意支持國民黨的朋友，他認為國民黨需要改變，幫助社會、國家變得更好，需要一個熟悉民意、具備國際觀的黨主席，全力支持朱立倫。

對此，朱上午出席台中政見會前受訪表示，感謝大家的支持，他會繼續爭取更多人認同、支持國民黨。

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