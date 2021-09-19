快訊／本土增1例　60多歲女性接觸染疫

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指揮中心表示，今日新增11例境外移入個案，為5例男性、6例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自俄羅斯(案16240)、美國(案16241、案16243)、宏都拉斯(案16242)、新加坡(案16244)、加拿大(案16245)、捷克(案16246)、波蘭(案16247)、緬甸(案16248)、南非(案16249)及柬埔寨(案16250)入境，入境日介於9月5日至9月17日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告；詳如新聞稿附件。
指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案15745)，為本國籍70多歲男性，7月9日於柬埔寨出現發燒及呼吸困難症狀，當日就醫檢查發現有肺炎情形，7月19日於柬埔寨當地住院治療，7月28日搭乘醫療專機抵臺後即送醫治療並採檢，7月29日確診，9月10日死亡。
指揮中心統計，截至目前國內累計3,142,093例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,124,360例排除)，其中16,141例確診，分別為1,511例境外移入，14,576例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計840例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另11例為境外移入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。