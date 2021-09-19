謝霆鋒投資精準！砸千萬買股票 不到1年「淨賺2億」
41歲的藝人謝霆鋒除了演藝事業發展順遂之外，在投資方面也有精準的眼光，他去年斥資千萬買股票，當時卻被市場認定風險過高，未料股價隨後就翻倍漲，讓謝霆鋒不到一年就賺了將近5660港幣（約2億台幣），讓香港媒體跌破眼鏡，大讚他簡直就是「股神」。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-09-19 14:13:54｜2021-09-19 14:17:00
據港媒報導，一向投資有道的謝霆鋒多年來除了投資房地產之外，也跨足不同領域經營生意，包括餐飲業、打造「鋒味」品牌進軍食品業等，去年10月更直接砸下1240萬港幣（約4476萬台幣），在自己代言的運動品牌上買下500萬股，當時他認購價為每股2.48港幣（約8.86台幣），怎料該股票在短時間內飆漲，目前市價已達每股13.8港幣（約49.3台幣），等於他不到一年的時間，5660港幣（約2億台幣）就直接入袋。
事實上，謝霆鋒在演藝圈佔一席之地，外傳身價超過40億台幣，儘管生活上不愁吃穿、投資有成，他仍對工作充滿熱忱，除了忙著宣傳電影，最近也化身「美食家」，接下陸綜《百姓的味道》的拍攝邀約，親自走訪各地錄製節目、體驗當地人文風情，看來無論是投資還是演藝事業，謝霆鋒的努力和成就有目共睹。
提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。