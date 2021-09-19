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全國維持二級警戒　八大行業仍遭禁

▲指揮中心今（19）日表示，21日至10月4日維持疫情警戒標準為第二級。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（19）日表示，21日至10月4日維持疫情警戒標準為第二級。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-09-19 14:30:30｜2021-09-19 14:33:20

中央流行疫情指揮中心今（19）日表示，考量國內疫情雖趨緩但仍有零星不明感染源之本土病例，經與相關單位溝通討論及評估後，宣布自21日至10月4日維持疫情警戒標準為第二級，並將維持或調整相關管制規定。

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通案性原則包含，除飲食外外出全程佩戴口罩、實聯制、保持社交安全距離、營業場所及公共場域人流控管或總量管制。

集會活動含會展、宴席等人數上限方面，室內80人，或室內超過80人但容留人數符合室內空間至少每人1.5米(2.25平方米/人)，室外則為300人。不符條件者，應提防疫計畫，或依主管機關防疫規定辦理。而會展活動及場館，依照經濟部相關防疫指引辦理，最後餐飲管理及宴席部分，應遵守餐飲防疫指引，宴席不得離桌進行敬酒、茶等社交互動。

但歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)。遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所仍被禁止營業。

▲指揮中心今（19）日表示，21日至10月4日維持疫情警戒標準為第二級。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（19）日表示，21日至10月4日維持疫情警戒標準為第二級。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今(19)日公布新增1例本土病例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心今(19)日公布新增1例本土病例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲9月19日全台本土確診「+1」，新增11例境外移入。（圖/NOWnews製表）
▲9月19日全台本土確診「+1」，新增11例境外移入。（圖/NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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