羅智強表態：張亞中恐釀國民黨毀滅性悲劇　心情毛骨悚然

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不過，羅智強表示，他尊敬張亞中老師，但更愛國民黨，這是許多從政黨員的心情。日前一位民進黨大咖用戲謔口氣跟他說「你們真的對我們民進黨這麼好」、「我們非常歡迎張主席」。
所以，他指出，民進黨在2022選舉策略將非常簡單，一句「投OOO就是投張亞中」，就可以完全撃潰國民黨。他說，國民黨2022將遭致覆滅性的慘敗，而2024總統大選，民進黨也將躺著繼續執政，台灣民主也將萬劫不復。
「不要誤會，我對張亞中老師並無嫌隙。」羅智強強調，張亞中的許多意見觀點他相當尊敬，因此他也曾邀請張到他的網路節目來分享想法。張亞中適合當國民黨的策士、辯士，是國民黨很棒的論述資產，「但打選戰、領導黨，恕我不敬，那是完全不同的事」。
羅智強說，如果2022、2024滿盤皆墨，那就是讓民進黨繼續執政，繼續濫權霸道，傷害台灣的民主，那不只是國民黨的慘劇，也是台灣民主的慘劇。
羅智強表示，他有信心，不管是江啟臣還是朱立倫當選，國民黨都將進入將近2年半非常寶貴的穩定期，國民黨2022年會大贏已失民心的民進黨，只要別犯大錯、維持團結，新的黨主席都有極大的機會在2024年領導國民黨重返執政。
他說，然而最近的情勢丕變，看到張亞中民調第一名，有可能當選為國民黨的主席，又再一次看到一個毀滅性的國民黨悲劇正快速成型，因此無法再沉默。