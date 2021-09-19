民眾自驗疫苗抗體互相比較　羅一鈞：如龜兔賽跑結果難定

台灣的疫苗接種率漸漸升高，網路上也有許多民眾討論到底哪種疫苗、間隔多久施打第二劑的中和抗體濃度才較高？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（19）日於記者會上報告，在看過很多網路上的討論後，其實有一些盲點要提醒民眾，「檢驗抗體結果可能受到時間點影響，太早去驗數字不好看，晚一點驗自然濃度比較高」，更指出，「這是龜兔賽跑」，許多變因都會影響，不能當作結果定調。





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日前網路上出現民眾熱烈討論疫苗產生抗體濃度相關問題，有民眾打完首劑疫苗後找民間檢驗機構驗抗體濃度，進行高低比較，網路上當事人也釋出臉書影片，整理出來五種民眾熱議的檢驗結果。





不過羅一鈞強調，抗體產生是動態變化過程，「所以你在哪個時間點去做，再過幾天、幾個禮拜，數字就會完全不一樣，打完兩劑再去驗才會是比較穩定的過程。」如果太早去驗，抗體不夠高，晚一點去驗，抗體濃，數字就會好看。





羅一鈞補充，從國際文獻上看得出來，即使是BNT疫苗，大家知道抗體產生速率很快、濃度很高，但如果你打完第一劑、還沒打第二劑就去驗，數字會有很大的差異，另外有可能體質不同，打完疫苗抗體產生快有得慢，「雖然互相比較是難免，但這是龜兔賽跑，打完第二劑抗體濃度結果，也會因為檢驗時間、體質，產生差異。」





另外，羅一鈞也說明，很多專家強調，這些抗體試劑不是檢驗中和抗體，因此雖有參考價值，但不是等於有或沒有，檢驗抗體只是檢驗的其中一環，接種者能不能透過抗體細胞免疫產生足夠效果，這部分也無法用抗體結果來佐證。為了讓民眾後續拿到報告有一致性標準，下周三會在專家會議做相關討論。





▲9月19日全台本土確診「+1」，新增11例境外移入。（圖/NOWnews製表）