新冠溯源有果？寮國北部蝙蝠身上病毒找到「關鍵共通點」

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球延燒超過一年，病毒起源一直是各界專家討論重點之一。追溯新冠病毒起源的科學家發現，寮國北部石灰岩洞內的蝙蝠身上的冠狀病毒，與造成全球疫情大流襲的新冠病毒（SARS-CoV-2）有關鍵共通特點，疑似是新冠病毒的祖先，讓科學家認為更接近找到新冠病毒的源頭。





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根據《彭博社》報導，法國巴斯德研究院（Pasteur Institute）與寮國大學研究人員合作，在來自寮國北部石灰岩洞穴中的數百隻蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）身上找到3種病毒，與新冠病毒棘狀蛋白質構造上的受體結合區域（Receptor-binding domains）密切吻合。新冠病毒棘蛋白的受體結合區域與人類ACE2受體（血管收縮素轉化酶2）結合，病毒才會進入細胞造成感染。





科學家於17日發表這篇研究報告，目前考慮刊載在科學期刊《自然》上。此研究結果指出，自然界中存在與新冠病毒的「近親」，包括在好幾種蹄鼻蝙蝠身上都有。研究發現，在中國南部和東南亞的蹄鼻蝙蝠密集群聚地區，每天可能約有1000隻蝙蝠感染冠狀病毒。





研究的共同作者、巴斯德研究院病原體發現部門主任艾略特（Marc Eloit）指出，在寮國發現的三種病毒，分別是BANAL-52、BANAL-103和BANAL-236。艾略特表示，它們是目前所知「最親近」新冠病毒的祖先，這些病毒可能促成了新冠病毒的起源，而且可能在未來構成直接傳播給人類的風險。





研究計畫也指出，這三種在寮國發現的病毒，比起先前在中國雲南省墨江礦坑發現的蹄鼻蝠身上的RaTG13病毒，更接近新冠病毒。且BANAL-236與新冠病毒的受體結合區域幾乎相同。





未參與這項研究，但也在追溯新冠病毒源頭的澳洲雪梨大學生物進化學者賀姆斯（Edward Holmes)表示，最初發現新冠病毒時，認為它的受體結合區域很不尋常，因為當初發現時，很少有其他類似病毒可互相比較。如果從大自然中能廣泛採樣研究，也許可以從基因體找到新冠病毒源頭。





先前有假設指出，在蝙蝠身上的病毒中，沒有找到新冠病毒棘蛋白的弗林蛋白酶 (Furin），因此才會懷疑新冠病毒是從實驗室外洩的人造病毒。但論文作者認為，或許是因為採樣研究不夠多、不夠廣泛，而這次的研究證實蝙蝠身上有前所未見的乙型冠狀病毒，並且與早期的新冠病毒有傳染給人類的能力，長時間在洞穴工作的人更要提防感染。



