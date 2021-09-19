中國禁輸台釋迦、蓮霧 林俊憲酸：又來「以商逼政」這招
中國海關在今（19）日無預警宣布，在台灣的釋迦、蓮霧上多次檢出有害蟲，因此將在明日起暫停該兩項農產品輸入中國，對此，民進黨立委林俊憲表示，繼中國禁止輸入鳳梨後，現在又來釋迦跟蓮霧，而台灣的水果出口全球，但卻只有中國會驗出各式各樣的問題，他反酸「究竟是農產品的問題還是政治因素？」，直言答案了然於心。
記者林莞茜／綜合報導
2021-09-19 16:21:27
林俊憲指出，日前中國打的「鳳梨牌」已經證明失敗，現在又來這種「以商逼政」的戲碼，原先台灣的鳳梨出口中國佔絕大部份，於是中國以為禁止進口就可以重創台灣農業，進而造成政治壓力，但中國的行為讓台灣人同仇敵愾，團結起來支持自己的農產品，再加上台灣水果的優良品質本就世界知名，後來也順利擴大外銷日本、韓國、新加坡等地，受到這些更高階消費市場的青睞，成功將危機化為轉機。
林俊憲說，其實釋迦、蓮霧的情況與鳳梨非常類似，根據蓮霧主要產地屏東縣農業處的資料，去年全縣蓮霧產量共41100公頃，雖然外銷九成是銷往中國，但總外銷量也才3700公噸，佔比不到10%，釋迦也同樣以內需為主，若國人支持與拓展外銷雙管齊下，相信也能順利度過難關，農委會很快就會出來說明詳細方案。
林俊憲強調，台灣的優質農產品一直是我們的驕傲，許多民眾在選購生鮮時，也會特別選擇國產貨，這不只是情感上的支持而已，而是因為美味確實勝過進口貨。
林俊憲也稱，中國想要拿農產品來政治操作，只能說完全是不懂台灣人，中國越是打壓，我們越是力挺自己的農民到底。