高雄車站歸位首篇！史哲：高雄車站是高雄的樞紐

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史哲PO文表示，他想與大家談一談城市中軸線，講起來很順口、念起來也很有感覺，但是，大家有沒有想過，城市為什麼需要中軸線，高雄的城市中軸線為什麼會是車站、而我們為什麼又要將高雄車站移回城市中軸線呢?接下來的幾周或是一個月，他想用幾篇文章，跟大家一起聊聊高雄車站回家的許許多多，首先與大家先來聊聊城市中軸線。
史哲表示，中軸線可以是具象的交通主要幹線，聚落發展沿著幹線而生，也可以是抽象的空間分布。透過軸線，區分都市空間結構，讓各司各職定錨於城市之上。中國的唐朝長安城、宋朝開封府，都以軸線作為空間區分的界線。
史哲指出，在中國，知名的唐朝長安城，宋朝開封府，均以軸線作為空間區分的界線，如木蘭詩中的名句『東市買駿馬，西市買鞍韉』，說明早期都市中發展中隱含了軸線分佈的概念。城市中軸線至明清時期的北京城體現得更為明顯，紫禁城居其中，以軸線對應星辰，意寓皇權的絕對權威。皇城之外，官署衙門、街井鬧肆，依序分佈，不容僭越。因此，中國自古便以城市中軸線象徵權力的延伸。
史哲也表示，高雄自1908年的「打狗市街計畫」引進棋盤方格的都市街道，1936年高雄州公布的大高雄都市計畫中，新的高雄車站被規畫在當時的大港庄，城市南北縱軸的端點。史哲說，不管在實質空間布置上，抑或是市民精神記憶上，高雄車站都是這個城市的樞紐。高雄車站9月將搬遷回原位，再度回到都市軸線上。