中國禁我釋迦蓮霧　陳吉仲：9月底不回覆就向WTO控訴

中國政府今年2月25日以有病蟲害為由，禁止我國鳳梨輸入，本月18日再度宣布，台灣釋迦和蓮霧檢出有介殼蟲，將從20日暫停從台灣進口至中國。農委會主委陳吉仲今（19）日下午召開記者會表示，以國際規範來說，介殼蟲只要用溴化甲烷燻蒸就解決了，中國除不符國際規範外，也完全沒有科學根據。我國政府早在年初中國禁鳳梨時就預料到還會有後續，現在釋迦與蓮霧的因應機制都已有所準備，有信心保護農民生計。陳吉仲呼籲中國9月30前應盡快恢復對話，否則我國將比照澳洲，赴WTO依循爭端解決機制提出控訴

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陳吉仲說，今天一早9點收到通知，農委會在全國各地產區已對此啟動因應措施，中國在中秋節期間宣布隔天就不能輸入，農委會代表所有台灣農民表示，當然沒有辦法接受這樣的決定，這也完全不符合WTO國際規範。

陳吉仲說，若有介殼蟲，在國際規範上如同3月鳳梨事件一樣，進到輸入國可以用溴化甲烷燻蒸就解決了，沒有這樣片面暫停輸入的。自己已跟總統蔡英文、行政院長報告，蔡蘇2人特別叮嚀要照顧農民權益；另外，他也已致電蓮霧產地高雄與屏東的首長陳其邁、潘孟安，以及釋迦產地台東的縣長饒慶鈴，說明只要中央、地方一起努力，絕對能像鳳梨一樣，保證農民價格。

陳吉仲也說，此次中國認為我國輸出的釋迦與蓮霧有「太平洋臀紋粉介殼蟲」，其實這在水果的外表就可以處理，所有國際規範中，遇到這種介殼蟲，都是在進口國用溴化甲烷燻蒸，農委會訝異中國竟然不處理，如果有問題，也應該要提出相關科學根據。

陳吉仲說，我國釋迦與蓮霧介殼蟲的不合格率，在去年都是百分之零點幾， 且我國在今年6月底之後就都沒有不合格了，且我國也在今年7月7日做了加強防疫措施，理論上應該要求我國提供加強措施的資訊，而不是選在中秋節4天假期突然做這樣的宣布，讓人完全無法接受。

陳吉仲說，我國釋迦有5500公頃，一年大約有43億產值，外銷15000公噸，其中13000公噸賣到中國，大約佔整體產量的2成；另蓮霧有4700多公噸、大概3000公頃，產值33億，外銷5000公噸，其中有4700多公噸到中國，大約佔1成。這2個重要的水果，價值都非常高，品質也非常好，面對這樣的情形，坦白講鳳梨事件發生後，農委會就已經準備好釋迦、蓮霧也會遇到了。

陳吉仲說，此次的因應措施會如同鳳梨一樣，確保農民權益，不能因為其他非專業因素干擾，而讓農民有任何受損，而是要讓農民收入維持正常貿易底下的價格，所以政府一樣有10億專案經費，處理重要產銷調節。

外銷部分，陳吉仲說，釋迦目前也有銷售到馬來西亞、加拿大、新加坡與港澳，也可以用冷凍方式到日本，農委會預計至少要讓釋迦可以出口5000多公噸；蓮霧部分，則以1000公噸為目標，且讓價格維持在比過去更高水準，價格絕對可以維持產地水準。

內銷部分，陳吉仲也說，可以調節產期，讓所有收成不要集中在年底或隔年3月，分散產期的話，國內銷售可以接起來。

另外，陳吉仲也提到，釋迦也有收入保險，能夠保障農民一定面積下的收入，只要1公頃有保險，政府會全力推動，讓種植釋迦的農民加入，不會因為市場以外因素受影響。

陳吉仲也說，政府也會在電商平台全力推動，去年就有這樣的案例，當時研判釋迦可能被對岸停止輸入，所以啟動電商平台，今年還可以加上五倍券、農遊券，盼國內外消費者用同樣力量幫助農民，更是支持國家。

陳吉仲也說，感謝企業去年大量採購鳳梨，10月政府也會啟動所有國內外企業採購蓮霧、釋迦的平台，全國一心共同面對這樣的困境。

陳吉仲說，因為有預測，所以有事先研擬內外銷措施，現在全部啟動，非常有信心會做到跟鳳梨一樣，危機就是轉機。他說，所有倚賴的單一市場的作物，如鳳梨、釋迦與蓮霧一個一個排除後，還有柑橘在未來也應處理，以後就不用擔心專業以外因素困擾台灣農民。

陳吉仲也嚴正呼籲對岸，除了要中國提供科學根據以外，因為這樣的處置完全沒有符合國際規範，9月30前應盡快恢復原先動植物防疫的對話機制，否則我國將比照澳洲，赴WTO依循爭端解決機制提出控訴，因為這完全違反WTO機制。

陳吉仲最後也說，站在全球農業角度向中國呼籲，全球70幾億人口面對COVID-19重大影響，造成生產到銷售端等消費者行為都改變，影響全世界農業。再加上氣候變遷的雙重影響，每個國家都很在乎糧食安全。要解決糧食安全最重要的方式，就是彼此貿易國把重大風險分散，如果沒有依照一定規範，那最後受傷害的絕對是糧食需求大的人口大國，我國政府誠摯呼籲中國，此事應回到國際規範處理。