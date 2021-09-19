中國禁我國蓮霧、釋迦　陳柏惟：雞蛋不會只能在同個籃子

中國政府今年2月25日以有病蟲害為由，禁止我國鳳梨輸入，本月18日再度宣布，台灣釋迦和蓮霧檢出有介殼蟲，將從20日暫停從台灣進口至中國。民進黨立委莊瑞雄今（19）日對此表示，屏東是蓮霧重要產地，全台灣有7成的蓮霧都產自屏東，中國突襲、單方面暫停輸入鳳梨，顯非貿易考量。

我是廣告 請繼續往下閱讀

莊瑞雄說，中國一再用政治力打壓台灣農產品，不僅顯得在對台事務策略上的捉襟見肘，屢次上演政治鬧劇更顯得中國外交手段的可笑。中國每每在台灣農作物即將盛產之際，片面宣布多次截獲檢疫性有害生物，羅織罪名在台灣農民的頭上，明顯是企圖以政治因素打壓台灣農業發展，以農圍政、以商謀統的卑劣手法，讓全世界不齒。

莊瑞雄強調，已經要求政府相關單位應立即提出對策，加強拓展其他通路，減少依賴特定市場外，也希望大家一起用新台幣支持屏東蓮霧與台灣農產。

台灣基進立委陳柏惟則說，先前鳳梨風波時，他協助企業認購鳳梨，這次風波再起，除了協助這方面的銷售之外，長遠來看，更需要協助精進田間管理、採後品管與運送程序，讓台灣的水果不是只能就近銷往中國，而能尋求中國之外的合作，讓更多國家的人，了解台灣水果的好。

陳柏惟說，農委會先前對於拓展海外市場進行不少計畫，自己的團隊會持續檢視成果並監督，讓雞蛋不會只能在一個籃子裡。他說，協助農民有更多通路、尋求國際合作、符合國際標準的管理、協助水果保鮮運送程序、產量高的水果冷凍再利用製品研發，都是我國能努力的方向。