COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

大陸祭「查稅令」追緝逃稅藝人　700家明星工作室砍光光

▲林心如（左）、林依晨註銷大陸的工作室。（圖／翻攝林心如、林依晨IG）
▲林心如（左）、林依晨註銷大陸的工作室。（圖／翻攝林心如、林依晨IG）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-09-19 16:53:08｜2021-09-19 16:57:16

大陸對演藝圈進行「清朗行動」，大動作整頓劣跡藝人和飯圈亂象，近期加碼祭出鐵腕「查稅令」，嚴懲領取天價片酬、簽署陰陽合約、偷稅漏稅的藝人，9月最新數據公布，大陸已有超過700家明星藝人工作室註銷，包括劉詩詩、唐嫣、鄧超、黃曉明、林依晨、林心如等一線大牌，就怕查稅令燒到自己身上。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲范冰冰美貌驚人。（圖／范冰冰工作室微博）
▲范冰冰逃稅遭封殺。（圖／范冰冰工作室微博）
▲鄭爽涉嫌逃漏稅。（圖／翻攝鄭爽微博）
▲鄭爽列入劣跡藝人名單。（圖／翻攝鄭爽微博）
3年前范冰冰用陰陽合約的手法領取2份片酬逃稅，被重罰8.8億人民幣（約台幣38億元），至今不見復出跡象，今年又冒出鄭爽做「范冰冰2.0」，鄭爽拍攝電視劇《倩女幽魂》涉及逃稅，被重罰2.99億人民幣（約台幣12.8億元），更慘的是她遭到徹底封殺，廣電總局規定不得邀請鄭爽參與製作節目、停止播出鄭爽已經參與製作的節目。

▲▼黃曉明（上圖＆下圖中）變瘦神似孫耀威。（圖／黃曉明微博）
▲黃曉明註銷公司。（圖／翻攝黃曉明微博）
▲32歲劉詩詩近照曝光，纖細身材看不出生過一子。（圖／微博）
▲劉詩詩註銷公司。（圖／翻攝劉詩詩微博）
由於大陸強力肅清演藝圈，2021年以來已有超過700家藝人經紀企業註銷，6月份註銷最多，超過100家。藝人註冊工作室屬於個人獨資企業，不需繳納企業所得稅，收入高的藝人還會成立多個工作室節稅，大陸官方表示藝人若是在年底前能主動報告漏報稅收並及時糾正，可依法輕罰或免罰，拒不配合情節嚴重者依法查處，即使註銷了工作室，3年內仍可追繳稅款和滯納金，如果藝人及工作室有惡意的偷稅漏稅意圖，那麼追征期則不受時間限制。

▲《天眼查》曝光註銷工作室的44位藝人名單。（圖／翻攝天眼查微博）
▲《天眼查》曝光註銷工作室的44位藝人名單。（圖／翻攝天眼查微博）
▲張庭遭爆註銷公司逃回台，終於現身了。（圖／翻攝張庭微博）
▲張庭遭爆註銷9間公司。（圖／翻攝張庭微博）
「天眼查」公布一份明星企業註銷名單，44位藝人榜單見到林心如、林依晨的名字，林心如經紀人表示工作室很早以前就已經申請註銷，只是最近才通過完成，主要是為了資源整合，林心如在大陸還有節目錄影，工作不受影響；林依晨經紀人則表示，註銷工作室是「公司會計上的一個策略決定」，2022年的工作規畫不受影響。另外叱吒商場的張庭，也被爆註銷名下9家公司，引發「逃回台灣」一說，她透過聲明反駁：「由於集團業務及架構調整，張庭名下多家從未開展過任何業務的企業，沒有繼續存續的必要，故申請註銷。」人也還在大陸。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀