大陸祭「查稅令」追緝逃稅藝人　700家明星工作室砍光光

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3年前范冰冰用陰陽合約的手法領取2份片酬逃稅，被重罰8.8億人民幣（約台幣38億元），至今不見復出跡象，今年又冒出鄭爽做「范冰冰2.0」，鄭爽拍攝電視劇《倩女幽魂》涉及逃稅，被重罰2.99億人民幣（約台幣12.8億元），更慘的是她遭到徹底封殺，廣電總局規定不得邀請鄭爽參與製作節目、停止播出鄭爽已經參與製作的節目。
由於大陸強力肅清演藝圈，2021年以來已有超過700家藝人經紀企業註銷，6月份註銷最多，超過100家。藝人註冊工作室屬於個人獨資企業，不需繳納企業所得稅，收入高的藝人還會成立多個工作室節稅，大陸官方表示藝人若是在年底前能主動報告漏報稅收並及時糾正，可依法輕罰或免罰，拒不配合情節嚴重者依法查處，即使註銷了工作室，3年內仍可追繳稅款和滯納金，如果藝人及工作室有惡意的偷稅漏稅意圖，那麼追征期則不受時間限制。
「天眼查」公布一份明星企業註銷名單，44位藝人榜單見到林心如、林依晨的名字，林心如經紀人表示工作室很早以前就已經申請註銷，只是最近才通過完成，主要是為了資源整合，林心如在大陸還有節目錄影，工作不受影響；林依晨經紀人則表示，註銷工作室是「公司會計上的一個策略決定」，2022年的工作規畫不受影響。另外叱吒商場的張庭，也被爆註銷名下9家公司，引發「逃回台灣」一說，她透過聲明反駁：「由於集團業務及架構調整，張庭名下多家從未開展過任何業務的企業，沒有繼續存續的必要，故申請註銷。」人也還在大陸。