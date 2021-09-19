韓國瑜稱綠營毀掉中華民國　民進黨：終於意識到中共威脅

前高雄市長韓國瑜在美國芝加哥演講表示，台灣最大威脅就是執政的民進黨政府，民進黨做了許多掏空國家、傷害民主的事情，若國民黨一直輸，民進黨將會毀掉中華民國。民進黨發言人謝佩芬今（19）日對此表示，2020年中華民國總統大選結果，就是台灣人民透過民主程序展現台灣人民當家做主的結果，韓國瑜自己在當時參選了中華民國總統，卻總是說中華民國不見了，令人費解。

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謝佩芬表示，事實證明，總統蔡英文領導中華民國台灣這6年多來，台灣社會在國際上的角色日益重要，各國對於台灣更加重視，也願意加強與台灣在各種實質層面交往，甚至通過友台議案。

謝佩芬指出，去年世界各國疫情嚴重，台灣展現「Taiwan can help」精神，向各國捐贈口罩等醫療器材，還有輸出防疫經驗。今年各國則是捐贈台灣疫苗，都是台灣與國際社會連結強化的具體表現。

另一方面，中國持續在台灣國際參與空間打壓外，軍機繞台終年不減，用政治手段介入經濟、貿易與農業等屢見不鮮，更凸現中國對台灣打壓不減。

民進黨理解韓國瑜在群眾場合總是表現精彩，也感謝他終於意識到中共威脅，但作為一個負責任的政府，堅守崗位為人民打拚，做好福國利民的工作，才是真正守護國家的表現。