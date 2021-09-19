福建疫情燒！中秋假期泡湯　廈門確診暴增「快追上莆田」

中國福建新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，根據中國國家衛健委通報，18日新增66例確診，本土病例43例，都在福建。其中廈門市占39例、莆田市占4例。雖然這是莆田市疫情自10日爆發後，單日確診首次低於10例，但與此同時廈門市確診卻大幅增加。憂心疫情因碰上假期而蔓延，漳州市、泉州市官方18日晚間突然宣布「取消中秋假期」，要「全員正常上班」，全力投入疫情防控工作。





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中國國家衛健委19日通報，18日新增確診66例，其中境外移入病例23例，另有43例本土病例，都在福建省，其中其中廈門市39例、莆田市4例。





莆田市疫情自10日爆發以來，單日新增確診首次降至個位數，但也首次出現了1例危重型病例，根據統計莆田市在這波疫情累計確診已達184例。





在莆田市疫情看似趨緩之際，廈門疫情大幅增加，在這波疫情累計確診數已達131例，由於情況嚴峻，當地已加強防疫措施，廈門所有社區封閉、風景區不開放，餐廳也禁止內用，情況形同封城。





另外，根據《廣州日報》報導，因應疫情，福建官方決定，漳州市以及泉州市取消中秋假期，全市各級黨政機關、事業單位、國有企業工作人員全員在中秋假期期間到崗正常上班，全力投入疫情防控工作，非必要不去高風險區域，若需請假，按規定履行請假手續。





雖然這項公告主要是針對公家機關以及國有企業的工作人員，但也有不少中國民眾擔心「公家機關的人也夠多的了，醫院、學校不都是，不怕上班上到確診？」、「疫情之下更應該在家裡隔離，跟上班有什麼關係」，也有人憂心私人企業跟進，表示「星期六補班，這樣連續上班會死人的！」，還有網友「前一天才宣布」、「補完週六班，再來取消中秋假期？」









