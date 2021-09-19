高市府連假突檢餐酒館、酒吧　2餐酒館共桌未採隔板遭罰

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高市府衛生局自17日開始針對市區內餐酒館、酒吧進行稽查，發現有1餐酒館未依防疫規定設置隔板，18日深夜到19日凌晨又在鼓山及左營區聯合稽查，又發現有2家餐酒館營業場內未使用隔板，衛生局依違反傳染病防治法第36、37條規定，並依同法第70條規定將處3千至1萬5千罰鍰。
衛生局表示，昨(18)日晚間11時至今(19)日凌晨稽查10多家餐酒館，發現餐廳內空間狹小，空氣流通不良，經現場測量部分二氧化碳濃度均大於800ppm，甚至最高達1500ppm以上，飛沫傳染乃至於氣溶膠的傳染途徑在未戴口罩之下，可能導致極高感染風險。
衛生局強調，開罰是不得已的手段，在中秋佳節期間人潮熱絡的情形下，請業者與民眾配合餐飲的防疫規定，高雄市從8月18日起針對餐飲業全面輔導相關防疫措施，已歷時1月，發現業者常見違規項目，包括未落實隔板、沒有做好員工健康監測及顧客實聯制，室內空間未遵循防疫規範者，市府將嚴格依法要求、取締。
衛生局也提醒，中秋連假禁止公私團體的烤肉社交活動、各類公共場所及騎樓烤肉，但是在自家陽台、露台、頂樓等，沒有和其他住戶共用空間的部分不受限制，飲食時無口罩與非同住親友接觸的的風險，應尤其小心避免。
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