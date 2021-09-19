六都電競爭霸戰頒獎陳其邁上陣反敗為勝　盼培育更多選手

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陳其邁表示，他以為對方實力沒那麼強，沒想到一開始時，對手們都非常厲害，出乎他意料之外，所以平常就要做好準備。他強調，高雄市也對於六都電競賽非常支持，再加上亞灣區5G AIoT新創園區結合數位內容、遊戲、體感科技，對於電競產業支持，也希望跟上報及合作廠商共同發展一個最好的電競競賽平台，可以對接到未來職業選手，讓優秀的年輕選手由六都電競賽的平台被看見。
陳其邁強調，他擔任立委時曾推動運動產業發展條例修法，包括租稅減免、人才培育等，讓年輕朋友有更好的機會投入於電競產業，而六都電競賽的平台讓許多同學、年輕朋友可一展長才，不管在未來銜接職業選手生涯，或投入電競產業，都是非常重要的比賽。
陳其邁也說，高雄市對於六都電競賽非常支持，再加上亞灣區5G AIoT新創園區結合數位內容、遊戲、體感科技，積極支持電競產業，希望發展最好的電競競賽平台與產學合作平台，扶植更多的年輕選手。
「2021六都電競爭霸戰」激鬥峽谷項目的總冠軍隊伍ONE Team，在今年爭霸戰中擊敗了閃電狼、ahq等強敵，成功制霸六都，奪下了100萬元的冠軍獎金，也獲得了代表台灣出戰「英雄聯盟：激鬥峽谷 東南亞冠軍賽」的國際賽資格。END戰隊則在特戰英豪項目中奪下總冠軍，在總決賽中以下克上三比零戰勝了小組賽第一名Griffin eSports，從群雄中脫穎而出。