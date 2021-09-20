ATM領錢撿到「一張」！男近看細節愣 網秒懂：會心痛
現在領錢相當方便，只要到超商或者銀行、郵局外的ATM插卡就能領，而許多人在操作完ATM時，都會列印明細，以方便自己查核帳戶金額或者記帳。但近日，就有網友分享自己去ATM領錢時，撿到一張明細，結果仔細一看上頭內容，讓他非常震驚，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-20 08:48:52｜2021-09-20 08:48:57
原PO在臉書社團「爆怨公社」貼文指出「大哥，領錢要把交易明細表帶走啊，小弟我幫你撕掉了，您的餘額真是讓小弟我想認你當乾哥，乾爹也行」只見貼出的照片，一張ATM明細上頭顯示，單次提領金額為3萬元，帳戶餘額逼近4400萬元，令人看了忍不住讚嘆。
貼文一出，吸引近8千名網友按讚刷留言「這真的是乾爹」、「我只有$470的餘額」、「沒四千萬都不要出門www」、「抱歉，是我掉的啦，謝謝幫我撕掉」、「大樂透得主吧這個，真的猛」、「這樣就認乾爹？真沒水準，我都認親爹XD」。
另外，也有不少網友分享經驗「我也遇過，看過上一位存款是億的，再看看自己戶頭，一陣心痛」、「遇過+1只能羨慕別人」、「之前也是看前一個人直接領三萬，我連三萬都領不出來，真是羞愧」、「看到這種明細真的只能.....繼續過生活」。（編輯：張嘉哲）