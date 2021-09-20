釋迦蓮霧遭禁　國民黨團喊話對岸：勿拿無辜農民開刀

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國民黨團說，希望農委會必須拿出具體措施解決，而非將農業問題引導為政治問題，無助兩岸民間正常商貿交易往來，更不能讓我農產出口承受不必要之外銷的損失外，更可能引發其他國家質疑我政府對農產品出口檢疫能力。
國民黨團強調，早在今年7月，農委會台東區農業改良場因應台東鳳梨釋迦進入幼果期，已監測到粉介殼蟲發生，並提出預警呼籲農民注意防治，避免影響外銷市場。今天，釋迦、蓮霧銷往大陸又因大洋臀紋粉蚧蟲害而受阻，顯見農委會上下失能毫無警覺。
黨團認為，新冠疫情影響台灣經濟甚鉅，國人水果消費量不如往年，若農委會無法做好出口檢疫把關，水果無法順利出口外銷，農民生計誰來保障？政府無能受苦的是百姓，國民黨團呼籲政府拿出方法解決問題。
對於大陸方面，黨團指出，若是兩岸政治問題導致我國農產品無法外銷，國民黨團呼籲中國大陸當局，不應將農產品問題泛政治化，請停止非防疫專業性的作法，讓政治歸政治，農業歸農業。
台灣方面，國民黨團蔡政府自2016年執政以來，不斷挑釁兩岸敏感神經，鼓動兩岸民眾對立，以掩蓋其內政失當，致使我方農民蒙受損失，而對岸消費者亦無法享受品嚐台灣優質農產品，此皆非兩岸平民百姓所樂見。
國民黨團認為，兩岸問題牽一髮而動全身，呼籲中國大陸當局不要藉故拿無辜農民開刀，雙方應儘速恢復良性對話及重啟「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」針對重大檢疫檢驗協處機制，為農民解決問題，才是兩岸人民之福，國家之幸。