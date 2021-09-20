COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

釋迦蓮霧遭禁　國民黨團喊話對岸：勿拿無辜農民開刀

▲中國大陸突然暫停台灣釋迦、蓮霧輸入。（資料照／記者林怡孜攝，2020,07,28）
▲中國大陸突然暫停台灣釋迦、蓮霧輸入。（資料照／記者林怡孜攝，2020,07,28）

記者羅婉庭／台北報導

2021-09-20 09:46:04｜2021-09-20 09:46:52

針對中國大陸突然暫停台灣釋迦、蓮霧輸入，國民黨立院黨團表示，兩岸問題牽一髮而動全身，呼籲中國大陸當局不要藉故拿無辜農民開刀，不應將農產品問題泛政治化。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨團19日晚間指出，今年2月鳳梨才因介殼蟲蟲害被中國大陸禁止進口，現在銷陸第二名的釋迦、第三名的蓮霧再次因為「蟲害」被大陸禁止進口，國民黨團要求陸方拿出具體實據，而農委會必須向國人說明為何我方出口農產品前檢疫不斷出包狀況為何遲遲未獲改善？

國民黨團說，希望農委會必須拿出具體措施解決，而非將農業問題引導為政治問題，無助兩岸民間正常商貿交易往來，更不能讓我農產出口承受不必要之外銷的損失外，更可能引發其他國家質疑我政府對農產品出口檢疫能力。

國民黨團強調，早在今年7月，農委會台東區農業改良場因應台東鳳梨釋迦進入幼果期，已監測到粉介殼蟲發生，並提出預警呼籲農民注意防治，避免影響外銷市場。今天，釋迦、蓮霧銷往大陸又因大洋臀紋粉蚧蟲害而受阻，顯見農委會上下失能毫無警覺。

黨團認為，新冠疫情影響台灣經濟甚鉅，國人水果消費量不如往年，若農委會無法做好出口檢疫把關，水果無法順利出口外銷，農民生計誰來保障？政府無能受苦的是百姓，國民黨團呼籲政府拿出方法解決問題。

對於大陸方面，黨團指出，若是兩岸政治問題導致我國農產品無法外銷，國民黨團呼籲中國大陸當局，不應將農產品問題泛政治化，請停止非防疫專業性的作法，讓政治歸政治，農業歸農業。

台灣方面，國民黨團蔡政府自2016年執政以來，不斷挑釁兩岸敏感神經，鼓動兩岸民眾對立，以掩蓋其內政失當，致使我方農民蒙受損失，而對岸消費者亦無法享受品嚐台灣優質農產品，此皆非兩岸平民百姓所樂見。

國民黨團認為，兩岸問題牽一髮而動全身，呼籲中國大陸當局不要藉故拿無辜農民開刀，雙方應儘速恢復良性對話及重啟「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」針對重大檢疫檢驗協處機制，為農民解決問題，才是兩岸人民之福，國家之幸。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀