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「最美小三」倒掛單槓、搏擊猛男　短髮殺紅眼影片曝光

▲韓韶禧劇中搖身一變幹練女性，為父報仇鍛鍊身體。（圖／韓韶禧IG、Netflix YouTube）
▲韓韶禧劇中搖身一變幹練女性，為父報仇鍛鍊身體。（圖／韓韶禧IG、Netflix YouTube）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-09-20 10:43:43

韓星韓韶禧因在《夫婦的世界》介入別人家庭，獲封「最美小三」，她因此被發現長相神似宋慧喬，也有「小宋慧喬」稱號。她藉由電視劇作品名氣大漲，工作接不完，新戲《無法抗拒的他》才剛播完，最新影集《My Name》也即將播出。她在《My Name》中飾演為父報仇進入販毒組織、潛入警方當臥底的智友，今（20日）Netflix公開最新預告，韓韶禧倒掛單槓、練拳、一打多人的橋段，非常吸睛。

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韓韶禧在《My Name》中，因為父親遇害，決定進入販毒組織，隨後潛入警方尋找殺父凶手報復，但卻和要抓她的刑警墜入愛河。公開的預告中，韓韶禧剪去一頭長髮、變成幹練女性，不僅倒掛單槓健身，更單挑男性搏擊，與過去在《夫婦的世界》、《無法抗拒的他》中嬌柔的模樣判若兩人。 

▲韓素希在《夫婦》中飾演最美小三呂多景。（圖／JTBC）
▲▼韓韶禧（上圖左，下圖）褪去在《夫婦的世界》嬌柔模樣，搖身一變女打仔。（圖／JTBC、Netflix YouTube）
▲韓韶禧
▲韓韶禧
▲▲韓韶禧
▲韓韶禧
▲韓韶禧
韓韶禧自己也PO出一張滿身是血的劇照，同時曝光劇中角色名稱「智友」，帥氣十足的模樣，讓不少粉絲驚豔表示：「女王！」、「這臉蛋太美好了」、「太帥氣了吧！」、「我等不及看到智友了」、「多才多藝的韓韶禧！」

▲▼韓韶禧反轉的帥氣形象受到好評。（圖／韓韶禧IG）
▲▼韓韶禧反轉的帥氣形象受到好評。（圖／韓韶禧IG、JTBC DRAMA臉書）
▲韓韶禧退出電影《Gentleman》拍攝。（圖／JTBC
▲韓韶禧工作太忙導致身體健康亮紅燈。（圖／韓韶禧IG）
▲韓韶禧剪掉長髮，新造型獲得稱讚。（圖／韓韶禧IG、JTBC）
▲韓素希為母親詐欺道歉。（圖／韓素希IG）
▲韓素希爆紅成廣告新寵兒，宣傳照美翻。（圖／韓素希IG）
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