「最美小三」倒掛單槓、搏擊猛男 短髮殺紅眼影片曝光
韓星韓韶禧因在《夫婦的世界》介入別人家庭，獲封「最美小三」，她因此被發現長相神似宋慧喬，也有「小宋慧喬」稱號。她藉由電視劇作品名氣大漲，工作接不完，新戲《無法抗拒的他》才剛播完，最新影集《My Name》也即將播出。她在《My Name》中飾演為父報仇進入販毒組織、潛入警方當臥底的智友，今（20日）Netflix公開最新預告，韓韶禧倒掛單槓、練拳、一打多人的橋段，非常吸睛。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-09-20 10:43:43
韓韶禧在《My Name》中，因為父親遇害，決定進入販毒組織，隨後潛入警方尋找殺父凶手報復，但卻和要抓她的刑警墜入愛河。公開的預告中，韓韶禧剪去一頭長髮、變成幹練女性，不僅倒掛單槓健身，更單挑男性搏擊，與過去在《夫婦的世界》、《無法抗拒的他》中嬌柔的模樣判若兩人。
韓韶禧自己也PO出一張滿身是血的劇照，同時曝光劇中角色名稱「智友」，帥氣十足的模樣，讓不少粉絲驚豔表示：「女王！」、「這臉蛋太美好了」、「太帥氣了吧！」、「我等不及看到智友了」、「多才多藝的韓韶禧！」
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