東南亞中秋習俗大不同！外籍朋友分享在台過節感想

在台灣過中秋節必不可少的就是吃月餅和柚子，還要與親朋好友一起烤肉、賞月才夠熱鬧。在許多東南亞國家如越南、印尼、泰國等也都有過中秋節的傳統，但慶祝方式卻與台灣大不相同。在台灣的新住民和外籍學生們也分享他們體驗台灣中秋習俗的心得，以及自身母國的中秋文化。





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談到台灣與母國中秋文化差異，來自越南的阮姓留學生表示，越南的中秋節其實是兒童節，大家會做燈籠、吃柚子和月餅慶祝，與台灣差別在於沒有烤肉習慣，月餅口味也不同。此外，相較於臺灣把中秋節視為大節日，每年幾乎都會排成連假慶祝，越南的中秋節並沒有放假。嫁來台灣的印尼新住民Julie則表示，印尼的月餅種類沒有台灣那麼豐富，在母國過節通常會吃傳統月餅和綠豆椪，比較注重團聚的氣氛，沒有講究要賞月或烤肉。





來台唸書的泰國籍陳姓碩士生則分享道，泰國中秋有「拜月亮」的習俗。「每到中秋節那晚，我們會把水果、月餅等放在家庭院的桌子上來供奉月亮，當月亮出現在天空中，家裡男女老少就會向月亮祭拜，祈求平安，然後才能開始吃月餅」，她說。





來台灣後，體驗到不同的中秋文化對他們來說也很有趣。Julie表示，在台灣過中秋往往很期待烤肉這件事，吃柚子的習俗也很有意思，「我們都會把柚子皮放在頭上去拍照」。阮姓留學生則表示，來台灣幾年後慢慢融入台灣的過節文化，尤其是中秋節時會約朋友出來一起烤肉，聊天，很享受大家團聚的氣氛。





本身是泰北雲南華人的陳同學則說，因為從小就過華人習俗，所以對吃月餅、柚子和賞月等習俗並不陌生，但對烤肉本身覺得很有趣。「剛來台灣有點不理解為什麼中秋節要烤肉，但在台生活這麼多年之後，開始融入這裡的文化，也開始覺得中秋節好像就應該吃個烤肉，才有過到中秋節的感覺。也許這就是文化隨著時代的轉變，還蠻有意思的」。



