桃勤員工基因定序結果出爐　疑遭土耳其境外個案間接傳染

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，針對該案，先前有回溯於8月29日到9月12日共41個的航班，在這41個航班中發現2位境外移確診個案，經過基因定序比較後，目前發現是有高度相似的序列是案16176。
羅一鈞指出，案16176是來自土耳其的境外移入個案，他在9月7日入境的航班，也是案16213有去消毒清潔過的航班，所以在工作上兩者有接觸；不過，案16213到飛機上消毒時，全機乘客包含機組人員都已經離開機上，因此研判是有環境上間接接觸導致感染，並不是說受到案16176的直接病毒接觸傳染。
「此兩案基因定序結果是極為相似，可能為同源病毒，也就是說可能互為傳染源，但從時序上來看，案16176是先確診，但兩者也可能各自傳染鏈的上源有共通感染源。」羅一鈞說明，該班機上另有11位屬於過境不入境的機組員或旅客，這部份不會被我方機場攔檢到，也不排除這些人當中也有同源病毒；這些清潔人員在登機消毒時，他的防護裝備都符合規定，並沒有看到明顯違規狀況，但目前針對清消人源裝備會再做整體檢視，評估再提升這些工作人員的基本防護規格。
羅一鈞補充，該航班在案16176確診後，本來就有將全機乘客90人列為居家隔離對象，這部分都有經過居家檢疫的3次採檢，這些乘客是到明日才居家隔離期滿，目前為止並未接到有其他確診個案。
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