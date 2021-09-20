中秋連假人流爆發引擔憂 陳時中呼籲「3步驟」少不了
國內各大風景區於中秋連假期間，迎來大量人潮，令各界不免擔心是否會加劇本土疫情。對此，中央流行疫情指揮中心陳時中今（20）回應，這是社會正常化的必要過程，如果民眾擔憂的話，仍是要把口罩戴好，維持社交距離，並且勤洗手。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-20 15:06:28
陳時中表示，看到連假期間有這樣大批的人流，大家不免擔心，不過這時候就是逐步開放各項措施，且各類疫情目前也都屬於控制範圍內，但還是要等更多檢查數據出來後，會再來認定是否結案。
陳時中強調，畢竟這也是社會正常化的必要步驟，如果民眾擔心的話，還是要靠大家自己來保護，請大家把口罩戴好、維持社交距離，並且勤洗手。
另外，台北市長柯文哲預估，11、12月後本土疫情恐將再次爆發。對此，陳時中認為，在任何時間點疫情都可能加劇，只要不小心，就會有各種情況，所以要大家一起努力。
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