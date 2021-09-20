COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中秋連假人流爆發引擔憂　陳時中呼籲「3步驟」少不了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前排中）今（20）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前排中）今（20）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-20 15:06:28

國內各大風景區於中秋連假期間，迎來大量人潮，令各界不免擔心是否會加劇本土疫情。對此，中央流行疫情指揮中心陳時中今（20）回應，這是社會正常化的必要過程，如果民眾擔憂的話，仍是要把口罩戴好，維持社交距離，並且勤洗手。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中表示，看到連假期間有這樣大批的人流，大家不免擔心，不過這時候就是逐步開放各項措施，且各類疫情目前也都屬於控制範圍內，但還是要等更多檢查數據出來後，會再來認定是否結案。

陳時中強調，畢竟這也是社會正常化的必要步驟，如果民眾擔心的話，還是要靠大家自己來保護，請大家把口罩戴好、維持社交距離，並且勤洗手。

另外，台北市長柯文哲預估，11、12月後本土疫情恐將再次爆發。對此，陳時中認為，在任何時間點疫情都可能加劇，只要不小心，就會有各種情況，所以要大家一起努力。

▲指揮中心表示，20日新增2名本土病例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心表示，20日新增2名本土病例。（圖／NOWnews製圖）

▲各縣市確診人數一覽。（圖／NOWnews製圖）
▲各縣市確診人數一覽。（圖／NOWnews製圖）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀