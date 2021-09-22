快訊／今新增1例本土、6例境外移入　另有1例死亡個案

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增7例COVID-19確定病例，分別為1例本土及6例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。







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指揮中心說明，今日新增1例本土病例(案16263)，為30多歲女性，因曾接觸確診個案(案16146、案16157)，於今(2021)年9月7日匡列為居家隔離，9月20日進行隔離期滿前採檢，於今日確診。個案隔離期間無症狀，亦無接觸他人，故無匡列接觸者。







指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案16004)，有慢性病史，8月6日自越南入境，8月17日出現發燒、喉嚨痛症狀，8月18日檢疫期滿前採檢，確診後收治住院，9月20日死亡。





▲中央流行疫情指揮中心22日公布新增7例新冠肺炎確定病例，分別為1例本土及6例境外移入。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自美國(案16264)、柬埔寨(案16265)、英國(案16266、16267、16268)、緬甸(案16269)入境，入境日介於8月15日至9月20日。







指揮中心統計，截至目前國內累計3,191,134例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,173,736例排除)，其中16,159例確診，分別為1,527例境外移入(原1例本土病例(案16254)疫調後改為自英國境外移入)，14,578例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計841例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。





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