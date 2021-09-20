第9輪疫苗今10時開始登記　57萬人已預約BNT

第九期疫苗預約今（20）日上午10時起開始，根據中央流行疫情指揮中心今公布，BNT疫苗目前已完成預約共57萬2678人；而高端疫苗則有28萬2652人完成第二劑疫苗預約。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-20 14:19:10
指揮中心說明，第九期疫苗預約從20日10時起至22日12時，其中BNT疫苗預約狀況截至今日13時為止，符合預約資格共90萬6086人，已完成預約人數達57萬2678人；至於高端疫苗部分，符合預約資格達65萬2833人，已完成預約人數為28萬2652人。
至於意願登記狀況，指揮中心統計，截至20日13時全國意願登記完成總人數1305萬3162 人，為14日10時以後新增12至17歲共2萬1498人。
另外，疫苗登記狀況，指揮中心指出，登記時已完成2劑無法登記疫苗種類達3016 人；另外，意願登記BNT疫苗總計達318萬9096人。
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