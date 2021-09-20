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第9輪疫苗今10時開始登記　57萬人已預約BNT

▲全國自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打疫苗。（圖／NOWnews資料照）
▲全國自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打疫苗。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-20 14:19:10

第九期疫苗預約今（20）日上午10時起開始，根據中央流行疫情指揮中心今公布，BNT疫苗目前已完成預約共57萬2678人；而高端疫苗則有28萬2652人完成第二劑疫苗預約。

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指揮中心說明，第九期疫苗預約從20日10時起至22日12時，其中BNT疫苗預約狀況截至今日13時為止，符合預約資格共90萬6086人，已完成預約人數達57萬2678人；至於高端疫苗部分，符合預約資格達65萬2833人，已完成預約人數為28萬2652人。

▲中央流行疫情指揮中心今（20）日公布，國內各疫苗意願登記情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（20）日公布，國內各疫苗意願登記情形。（圖／指揮中心提供）

至於意願登記狀況，指揮中心統計，截至20日13時全國意願登記完成總人數1305萬3162 人，為14日10時以後新增12至17歲共2萬1498人。

另外，疫苗登記狀況，指揮中心指出，登記時已完成2劑無法登記疫苗種類達3016 人；另外，意願登記BNT疫苗總計達318萬9096人。

▲指揮中心表示，20日新增2名本土病例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心表示，20日新增2名本土病例。（圖／NOWnews製圖）

▲各縣市確診人數一覽。（圖／NOWnews製圖）
▲各縣市確診人數一覽。（圖／NOWnews製圖）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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