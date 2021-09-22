校園開打BNT傳狀況 桃園男學生暈倒、苗栗女學生抽蓄
BNT疫苗今（22）日於各縣市校園正式開打，中央流行疫情指揮中心表示，目前統計，僅有1例在桃園的男學生發生接種後暈針，另有1例女學生在接種前發生抽蓄。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-22 14:20:59｜2021-09-22 14:21:14
指揮中心副指揮官陳宗彥指出，各縣市開打BNT的時間各不相同，有些是上午，有些則是下午；目前根據通報，於桃園某校有一位男學生在注射疫苗後，發生暈倒狀況，但在學校內就有妥善處理；另外，一位苗栗縣女學生原本就有部分病史，在今日接種前，就發生抽蓄狀況，此例會會同當地小兒科、小兒神經內科做適度處理。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前接種所使用的「宇美町式」接種法，確實比較適合長者這種行動較不便的族群，如果是年輕學生，要避免暈針的話，最主要仍是吃飽喝足，且不要過度緊張。
羅一鈞說，目前開打一日下來，目前僅有1例暈針案例，顯示學生在接種前教育機構都有妥善案排，這部分也請各界不要過度關注，導致學生施打會有過大壓力。
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