9旬翁打第2劑AZ隔日死亡 羅一鈞證實：死亡因子正調查中
今（22）有媒體報導，台中市一名90餘歲老翁，在施打第二劑AZ疫苗後，隔日通報死亡。對此，中央流行疫情指揮中心今證實，目前該例的死亡因素正在調查，地方衛生局也會協助家屬進行相關程序。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-22 15:11:12
針對疫苗接種後疑似不良事件，羅一鈞指出，此週末新增8例疑似疫苗接種後死亡事件，其中包括媒體先前曝光的台中市90多歲男性，他是在16日接種第二劑AZ疫苗，隔天通報死亡，目前造成此案死亡的相關因子還正在調查；對此，地方衛生局也已經掌握相關情形，會協助家屬進行疫苗救濟申請。
至於其他7件疑似接種疫苗後死亡案件，羅一鈞表示，其中有6例與AZ疫苗有關，年齡介於76歲至96歲，分別於接種後1至93日間發生死亡；另外有2例是接種莫德納，年齡介於52至56歲，年紀較輕，為接種後34至43日間死亡，此2例死亡都與心臟疾病有關，一位是急性心肌梗塞，另一位是心因性休克。
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