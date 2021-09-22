COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

9旬翁打第2劑AZ隔日死亡　羅一鈞證實：死亡因子正調查中

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明學生施打BNT疫苗情況。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明學生施打BNT疫苗情況。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-22 15:11:12

今（22）有媒體報導，台中市一名90餘歲老翁，在施打第二劑AZ疫苗後，隔日通報死亡。對此，中央流行疫情指揮中心今證實，目前該例的死亡因素正在調查，地方衛生局也會協助家屬進行相關程序。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對疫苗接種後疑似不良事件，羅一鈞指出，此週末新增8例疑似疫苗接種後死亡事件，其中包括媒體先前曝光的台中市90多歲男性，他是在16日接種第二劑AZ疫苗，隔天通報死亡，目前造成此案死亡的相關因子還正在調查；對此，地方衛生局也已經掌握相關情形，會協助家屬進行疫苗救濟申請。

至於其他7件疑似接種疫苗後死亡案件，羅一鈞表示，其中有6例與AZ疫苗有關，年齡介於76歲至96歲，分別於接種後1至93日間發生死亡；另外有2例是接種莫德納，年齡介於52至56歲，年紀較輕，為接種後34至43日間死亡，此2例死亡都與心臟疾病有關，一位是急性心肌梗塞，另一位是心因性休克。

▲中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增1例本土，累計本土確診14578例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增1例本土，累計本土確診14578例。（圖／NOWnews製表）

▲中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增1例本土，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增1例本土，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

繼續作答
金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

繼續作答
即時
推薦閱讀