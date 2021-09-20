美國有錢人瘋驗疫苗抗體　專家揭2大風險憂成「破口」

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫苗開打，傳出網紅四叉貓自行檢驗疫苗抗體引發爭議，不過《紐約時報》報導，美國部分有錢人近期也開始流行自行檢驗抗體的風潮，每個月或是定期檢驗已經成為常見的做法。不過有專家擔心這些行為反而成為風險，因為機構檢驗出的抗體數據不一，無法解讀，還會對民眾傳達錯誤訊息，導致民眾鬆懈防疫，或是自行決定要不要打第三劑加強針。





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隨著美國展開大規模接種計畫，近來又因Delta變種病毒導致疫情出現變化。根據《紐約時報》報導，美國部分有錢人流行檢驗疫苗抗體濃度，也有部分特約醫療服務機構也開始提供抗體檢測服務。抗體測試只需要透過手指採集血液樣本，甚至不需要下車也能夠檢測，部分名人、好萊塢人士都是這類機構的客戶。





有些人會每個月或是定期去驗抗體，他們檢測的原因大多是本身為免疫低下者，或是與高風險族群同住，也有些人會再搭乘國際航班或是參加大型活動之前去檢驗，讓自己安心，另外還有些人只是想要知道更多資訊，因為監控、了解自己的身體狀況已經成為一種趨勢。





而在美國大多數保險都會涵蓋檢驗抗體的費用，如果沒有，只要花大約100至200美元（約台幣2779至5559元）。





▲專家憂心，有些人看見抗體數值高音而鬆懈防疫。（圖／美聯社／達志影像）

一名46歲在紐約上東城區經營高級健檢中心的辛格（Juhi Singh）最近就去驗了一次抗體，她在2月接種嬌生疫苗，而最近要與朋友去五星級渡假村玩，因此先去驗抗體，確定自己的免疫力是否仍然強勁，來藉此決定要不要出門旅行。辛格表示，「如果沒有抗體，我是不會出去玩的。」而在24小時後檢驗結果出爐，辛格的抗體濃度是每毫升14.8，「雖然些微下降，但我知道疫苗仍有用，我仍然受到保護。」辛格指出，身邊有很多人都在這樣做，測量抗體已經成為了吃飯聊天的話題，「就像在計算卡路里一樣」。





只不過這些人的舉動，卻讓醫學專家看了直搖頭，因為不能透過抗體數值來判斷是否擁有抵抗病毒的能力，也不能用於檢測是否染疫。紐約大學葛羅斯曼醫學院（Grossman School of Medicine）生物倫理學教授卡普蘭（Arthur Caplan）直言，推廣抗體檢驗的醫生並不是在宣傳好的科學，「我認為他們將患者至於危險之中，因為抗體數值並沒有統一標準。」





報導指出，抗體數值提供的訊息相當有限，不但驗不出在人體免疫反應中佔有重要角色的T細胞，數值大小真正代表的意義也尚待確認。且各家機構檢測方式不同，驗出的結果也會不同。即使結果數字較高，也不能斷定擁有強大的免疫力。而美國食品暨藥品管理局也警告，不建議使用抗體檢驗來衡量免疫力高低，因為這很可能會有潛在風險。





專家指出，測得抗體數值較低的人可能會因此改變自身行為或選擇，像不參加婚禮或是採取額外防疫措施，有些人則是會去打第三劑疫苗加強注射。但如果抗體數值高的人，可能就會鬆懈防疫，捨棄戴口罩等防疫措施，導致染疫或是病毒傳播，或是甚至是輪到該打第3劑疫苗時選擇不打。卡普蘭直言，「這次一種錯誤的安全感，就算有抗體，也不代表有足夠抗體來對抗變種病毒。」



