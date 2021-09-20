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澳洲因應中國軍事威脅　將租用多艘潛艦應急

▲澳洲媒體今天報導，美、英協助澳洲建造潛艦艦隊預計2040年開始服役，澳洲將先向盟國租用多艘潛艦，因應中國軍事威脅。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲媒體今天報導，美、英協助澳洲建造潛艦艦隊預計2040年開始服役，澳洲將先向盟國租用多艘潛艦，因應中國軍事威脅。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-20 13:57:03

（中央社記者丘德真雪梨20日專電）澳洲媒體今天報導，美、英協助澳洲建造潛艦艦隊預計2040年開始服役，澳洲將先向盟國租用多艘潛艦，因應中國軍事威脅。

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「澳洲金融評論報」（The Australian Financial Review）以頭版報導指出，澳洲面對中國急速軍事擴張，美、英協助澳洲建造的核動力潛艦艦隊，要等到2040年陸續完工，為填補空窗期將先以租用潛艦方式，確保擁有足夠維護主權的國防實力。

報導提到，總理莫里森（Scott Morrison）今天將啟程赴美，除與美國總統拜登（Joe Biden）、印度總理莫迪（Narendra Modi）和日本首相菅義偉共同出席四方安全對話（Quad），另與拜登會面討論重大安全議題。

在野工黨（Labor）外交事務發言人黃英賢（Penny Wong）指出，澳洲核動力潛艦艦隊於2040年開始陸續服役前，須先確保擁有足夠的國防實力。

國防部部長杜登（Peter Dutton）坦承，澳洲為建造核動力潛艦艦隊將付出「重大成本」。他說：「要維護我們的區域和平及穩定，不可能是免費的。」

杜登指出，美國正推行一項重大的核動力潛艦發展計畫。他提醒，中國也以前所未有的規模擴大潛艦、巡防艦和航空母艦艦隊。

莫里森於澳洲時間16日宣布，美、英、澳三國成立AUKUS防衛聯盟；這個聯盟的第一項重大計畫是向澳洲提供技術支援，協助澳洲於南澳州（South Australia）首府阿得雷德（Adelaide）建造8艘核動力潛艦。

參與AUKUS技術分享談判的澳洲前國防官員貝比吉（Ross Babbage）16日向澳洲金融評論報說明在核動力潛艦艦隊服役前，澳洲可能先向美國租用洛杉磯級（Los Angeles-class）攻擊潛艦。

另據「澳洲人報」（The Australian）6月11日報導，因應中國軍事威脅，澳洲斥資澳幣100億元（約新台幣2000億元），翻修現役柯林斯級（Collins Class）艦隊的6艘潛艦。這項潛艦翻修工程名為「柯林斯延役計畫」（Collins Life of Type Extension）；預料在2026年，將會有第一艘柯林斯級潛艦接受翻修，每一艘潛艦的翻修工程，將歷時2年。（編輯：黃自強）1100920

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