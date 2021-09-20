COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

《王冠》榮登艾美獎大贏家　「英女王母子」橫掃視帝后

▲奧莉薇雅柯爾曼抱走最佳女主角。（圖／CATCHPLAY）
▲奧莉薇雅柯爾曼抱走最佳女主角。（圖／CATCHPLAY）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-09-20 12:19:51｜2021-09-20 12:40:22

第73屆艾美獎今（20）日在洛杉磯登場，Netflix影集《王冠》第四季迎來黛妃與英女王伊麗莎白二世交鋒的高潮，不負眾望在艾美獎殿堂橫掃大獎，由「英女王」奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）拿到戲劇類視后，「查爾斯王儲」喬許歐康納（Josh O'connor）受封戲劇類視帝，「柴契爾夫人」姬蓮安德遜（Gilliam Anderson）拿下女配角，「菲利浦親王」托比亞曼齊司（Tobias Menzies）獲得男配角，《王冠》榮獲最佳影集，共11個獎項入袋，與《后翼棄兵》並列大贏家。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲喬許歐康納抱走最佳男主角。（圖／CATCHPLAY）
▲喬許歐康納抱走最佳男主角。（圖／CATCHPLAY）
奧莉薇雅柯爾曼在「婆媳大戰」中勝出，得獎上台時提到：「我很感謝這一切，也謝謝一路上支持我的所有人，得到這個獎項我感到非常榮耀，也迫不及待準備好接下未來的所有挑戰。我爸不幸罹患新冠肺炎過世了，如果他能參與此刻，一定會感到非常驕傲，再次謝謝大家。」喬許歐康納則表示祖母數月前離世，希望能將榮耀獻給祖母。另外，《泰德拉索：錯棚教練趣事多》抱回最佳喜劇影集，男主角傑森蘇戴西斯勇奪喜劇類視帝，70歲珍史瑪特則以《職業槍手》拿到喜劇類視后。

▲凱特溫絲蕾抱走迷你影集電視電影最佳女主角。（圖／CATCHPLAY）
▲凱特溫絲蕾抱走迷你影集電視電影最佳女主角。（圖／CATCHPLAY）
凱特溫絲蕾回歸小螢幕之作《東城奇案》口碑爆棚，讓她順利擊敗《后翼棄兵》安雅泰勒喬伊，拿下迷你影集電視電影最佳女主角，凱特溫絲蕾表示：「謝謝所有觀賞這部影集的觀眾，還有我優秀的團隊，我喜歡跟你們一起共事的每一天，感謝我的孩子，還有我的先生Nate，能跟你攜手共度人生，我簡直是人生的贏家。」迷你影集電視電影最佳男主角由《侯斯頓傳奇》伊旺麥奎格獲得，《后翼棄兵》拿下最佳迷你影集電視電影獎，製片威廉霍伯格說：「安雅泰勒喬伊，妳啟發了這一帶的女孩，讓年輕女孩們了解到父權制度也阻擋不了我們的棋后。」

▲安雅泰勒喬伊絕美爭視后。（圖／美聯社）
▲安雅泰勒喬伊絕美爭視后。（圖／美聯社）
▲伊莉莎白歐森身穿深V禮服展現優雅。（圖／美聯社）
▲伊莉莎白歐森身穿深V禮服展現優雅。（圖／美聯社）
▲去年視后艾瑪科林優雅登紅毯。（圖／美聯社）
▲去年視后艾瑪科林紅毯造型保守。（圖／美聯社）
今年紅毯上女星爭奇鬥豔，安雅泰勒喬伊以一襲貼身剪裁的緞面長裙登上紅毯，散發迷人的甜美氣質，去年視后、「黛妃」艾瑪科林選穿平口禮服現身，在紅毯上小露香肩，「緋紅女巫」伊莉莎白歐森帶著個人影集《汪達與幻視》降臨艾美獎，身穿深V白色禮服，微洩豐滿美胸，展現優雅式的性感。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀