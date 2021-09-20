《王冠》榮登艾美獎大贏家　「英女王母子」橫掃視帝后

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奧莉薇雅柯爾曼在「婆媳大戰」中勝出，得獎上台時提到：「我很感謝這一切，也謝謝一路上支持我的所有人，得到這個獎項我感到非常榮耀，也迫不及待準備好接下未來的所有挑戰。我爸不幸罹患新冠肺炎過世了，如果他能參與此刻，一定會感到非常驕傲，再次謝謝大家。」喬許歐康納則表示祖母數月前離世，希望能將榮耀獻給祖母。另外，《泰德拉索：錯棚教練趣事多》抱回最佳喜劇影集，男主角傑森蘇戴西斯勇奪喜劇類視帝，70歲珍史瑪特則以《職業槍手》拿到喜劇類視后。
凱特溫絲蕾回歸小螢幕之作《東城奇案》口碑爆棚，讓她順利擊敗《后翼棄兵》安雅泰勒喬伊，拿下迷你影集電視電影最佳女主角，凱特溫絲蕾表示：「謝謝所有觀賞這部影集的觀眾，還有我優秀的團隊，我喜歡跟你們一起共事的每一天，感謝我的孩子，還有我的先生Nate，能跟你攜手共度人生，我簡直是人生的贏家。」迷你影集電視電影最佳男主角由《侯斯頓傳奇》伊旺麥奎格獲得，《后翼棄兵》拿下最佳迷你影集電視電影獎，製片威廉霍伯格說：「安雅泰勒喬伊，妳啟發了這一帶的女孩，讓年輕女孩們了解到父權制度也阻擋不了我們的棋后。」
今年紅毯上女星爭奇鬥豔，安雅泰勒喬伊以一襲貼身剪裁的緞面長裙登上紅毯，散發迷人的甜美氣質，去年視后、「黛妃」艾瑪科林選穿平口禮服現身，在紅毯上小露香肩，「緋紅女巫」伊莉莎白歐森帶著個人影集《汪達與幻視》降臨艾美獎，身穿深V白色禮服，微洩豐滿美胸，展現優雅式的性感。
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