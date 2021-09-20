支持軍公教調薪法制化　林奕華：不該成為執政者籌碼

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林奕華表示，勞工有基層代表，但軍公教卻沒有，為審議勞工基本工資，依據現行「基本工資審議辦法」，由勞動部設「基本工資審議委員會」，有勞方代表和勞動部代表、經濟部代表、國家發展委員會代表、資方代表、專家學者代表共同參與。
林奕華認為，同樣是審查薪資待遇，但負責審議全國軍公教薪資待遇的軍公教待遇審議委員會卻只有部會代表參加，人事行政總處並未規畫將公教等基層代表納入軍公教員工待遇審議委員會，等於將基層軍公教的聲音完全排除在外！基層代表加入委員會，只是最基本要求，但軍公教卻連保障自己權益的機會都沒有。
「軍公教調薪應參照各項經濟指標。」林奕華提出，行政院所考量薪資調整之因素，包含平均每人國民所得、家庭收支狀況、民間企業薪資水準、經濟成長率及消費者物價指數等變動情形以及國家財政負擔等。但過去10年來，軍公教僅調薪過1次，調整幅度3%，顯示軍公教薪資調整並未隨著經濟成長和民生物價指數及相關數據調整。
林強調，過去政府和軍公教人員屬特別權力關係，所以薪資、福利等僅停留在恩給的概念；但在民主法治成熟的國家，制度透明化、重視基層參與都是指標。在立法院我會提出修法，以法律位階將主張予以法制化。