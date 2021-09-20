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球場送王見王大禮！周杰倫巴黎看梅西　昆凌一旁熱舞超閃

▲周杰倫（右）跟老婆昆凌在巴黎過中秋。（圖／周杰倫IG）
▲周杰倫（右）跟老婆昆凌在巴黎過中秋。（圖／周杰倫IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-09-20 14:49:20

周杰倫為了實境節目《周遊記2》悄悄造訪歐洲出外景，他老婆昆凌愛相隨，2人抽空到巴黎聖日耳曼王子公園主場觀看足球賽，巴黎聖日耳曼更送上大禮，在場上播放周董的《Mojito》，周杰倫開心發文，影片中也曝光昆凌嗨舞的畫面，「老公視角」羨煞旁人。 

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周杰倫跟昆凌飛到巴黎過中秋，並到聖日耳曼主場觀看梅西（Lionel Messi）在王子公園球場的首戰。其實在這之前，巴黎聖日耳曼為了迎接周董，就在微博發文寫下：「一身帥氣西裝，亮相王子公園，周杰倫現場見證大巴黎的絕殺時刻，天王X球王，這波夢幻聯動，這份大巴黎送上的中秋禮物你喜歡嗎？」他們並舉辦票選，決定在場上播放周董的作品以表誠意。 

▲▼巴黎聖日耳曼發文歡迎周杰倫蒞臨觀賽，並在場上播周董的《mojito》。（圖／巴黎聖日耳曼微博）
▲▼巴黎聖日耳曼發文歡迎周杰倫蒞臨觀賽，並在場上播周董的《mojito》。（圖／巴黎聖日耳曼微博）
▲▼巴黎聖日耳曼發文歡迎周杰倫蒞臨觀賽，並在場上播周董的《mojito》。（圖／巴黎聖日耳曼微博）
巴黎聖日耳曼最後在場上播放周杰倫的《Mojito》，今周董開心在IG發文PO影表示：「在巴黎聖日耳曼主場，放著《mojito》，太驚喜了！」影片中，昆凌也開心的手舞足蹈，可見這份「大禮」讓夫妻倆相當滿意。 

其實周杰倫這趟旅程，據悉主要是拍攝實境節目《周遊記2》，外傳好萊塢大咖巨石強森將助陣，而他們將停留歐洲1個月以上。

▲▼周杰倫對於自己的作品在球場上播放，感到非常開心。（圖／周杰倫IG、微博）
▲▼周杰倫對於自己的作品在球場上播放，感到非常開心。（圖／周杰倫IG、微博）
▲▼周杰倫對於自己的作品在球場上播放，感到非常開心。（圖／周杰倫IG、微博）


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