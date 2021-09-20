篆出人生　柳炎辰書法篆刻作品開展

文化藝術無論源自傳統淵流，亦或研古出新，創作者皆於各自領域中勤懇耕耘，讓藝術美學展現萬千風華。精通篆刻、書法大師柳炎辰，正是研古出新的代表人物。大墩文化中心自即日起至10月6日止在大墩藝廊展出「樂觀得福-柳炎辰書法篆刻作品展」，對書篆有濃厚情意的民眾前來欣賞柳炎辰不拘泥形式的書藝篆刻，品味如何在方寸之間篆出漢字藝術及歷經人生之美。





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柳炎辰表示，「陶淵明讀山海經」是紀錄兒時編織竹篾、陪伴父親鄉間務農的歲月。作品以隸書為主，間以草書穿插，鄉土清新的淳樸筆墨，也是童年手工技藝與記憶的穿行。談到書藝篆刻，他說印人刻章都有自己善用的刀法，表現圓轉流暢或者樸拙蒼勁的線條，既錯落大方又可相互呼應。任筆劃有繁有簡，也要加以變化且妥貼穩當，既要考慮疏密對比，又要注意平衡和諧。在書法篆刻創作之餘，隨身帶著相機拍照，因為攝影不需要雕琢綴飾，按下快門，可以看見平凡中的感動。用這樣的心境，篆出文字、寫成人生，在素樸中樂觀得福。











文化局表示，柳炎辰老師為國內書印大家，精通篆刻、書法，曾舉辦個展28次，出版專輯35冊，歷任國內各大官辦美展評審委員，為臺灣篆刻界代表人物。柳炎辰提倡書印同源，從傳統中走出自己獨特的創新之路，書藝篆刻的創作在開拓生活的新視野，徜徉在文字線條優美的旋轉律動，都讓人陶醉其中。











柳炎辰1987年起至今在大墩文化中心開班教授篆刻至今34年餘載，步步扎實傳承薪火，對藝術教育的推動不遺餘力，培育出的莘莘學子不計其數。在1999年間成立臺中市拓樸藝術學會，舉辦藝術展覽、美學講座，並推動網路藝文資訊、出版藝文刊物，進一步促進書藝篆刻藝術的頻繁交流。



