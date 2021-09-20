鈕承澤取消出席身心靈講座　「還給活動乾淨空間」

我是廣告 請繼續往下閱讀
鈕承澤2018年被指控性侵，一審、二審被依強制性交罪判刑4年，案件上訴最高法院，官司尚未落幕。該雜誌今年以他為創刊號封面人物，稱鈕承澤是「一位在生命裡橫衝直撞的追尋者」，希望跳脫受苦的視角，超越善與惡、受害與加害的二元判斷，讓他用生命歷程訴說心靈成長，3月時舉辦封面票選活動，引發極大爭議。
即便豆導官司纏身，該雜誌依舊力挺，邀請他參加身心靈座談會，主題為「當追尋者遇到哲學家」，讓粉絲線上報名，抽選少數幸運者免費聽講，許多網友在臉書表達反對意見，認為此舉對受害者不公，即遭主辦單位刪除留言，向媒體投訴不公平對待。主辦方稱沒有美化鈕承澤，希望粉絲不要來抬槓，「我們誠實說我們想說的話，無關包裝。況且誰不是生命中踉踉蹌蹌的橫衝直撞的追尋者？這句話是事實，一點也無關美化。」
由於意見紛沓，目前該活動取消，持正面意見的人贊同鈕承澤出席，以加害者角度訴說心境變化，或許能給聽講者不同成長。也有網友建議，鈕承澤若想分享心靈成長經驗，或許服刑後真心悔改，更適合開講座談身心靈成長。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110