西班牙火山時隔50年首噴發！熔岩噴高空　急撤5千人避難

位於西班牙拉帕馬島（La Palma）南部的老峰火山（Cumbre Vieja）19日噴發，高溫熔岩噴射到空中並流入河流，侵襲南部老峰國家公園內的兩個村莊的房屋，迫使當地5000人緊急撤離。





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根據《路透社》報導，根據加納利群島（Canary Islands）當地政府表示，19日當天就已經察覺火山有可能噴發，在當地時間下午3時15分（台灣時間19日晚間10時15分）開始撤離卡貝薩德瓦卡地區（Cabeza de Vaca）周邊村莊居民以及農場家畜。在同日下午5點左右，火山開始噴發，熔岩甚至被噴到數百公尺高的空中，至少三道炙熱的橙色熔岩流從山上傾瀉而下，侵襲樹林和農田，到了地勢較低的地區後也隨即蔓延開來。其中一條長數百公尺、寬數十公尺的熔岩流還穿過了道路，開始吞沒埃爾帕索的民宅。





一名55歲的當地居民富恩特斯向媒體表示，「今天火山爆發時，我很害怕。這對媒體記者來說很壯觀，對我們來說卻是場悲劇，我想熔岩已經流到一些親戚的房子。上次噴發時（1971年）我才5歲，你永遠無法從火山爆發中走出。」為了安全起見，她已經在19日時搬到另一間房子。





▲（圖／美聯社／達志影像）

▲（圖／美聯社／達志影像）

加納利群島自治區主席托瑞斯（Victor Torres） 表示，目前已經有5000人被緊急撤離，目前為止還沒有傳出人員傷亡的消息。《德國之聲》引述西班牙國民警衛隊說法報導，指出恐怕有將近10000人得撤離。





西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）也於19日抵達了拉帕馬島，與當地政府商討應對措施。有專家指出，熔岩在在向海岸移動，流出的岩漿體積可能達到1700萬到2000萬立方公尺，將會造成龐大的破壞。





老峰火山是加納利群島最活躍的火山區域之一，報導指出當地在一週內發生超過2.2萬次地震，活動十分頻繁，因此拉帕馬島一直處於高度警戒狀態。老峰火山最後一次大規模噴發已經是1971年的事情，當時有名男子在熔岩流附近拍照因此死亡，但除此之外沒有造成財產受損。根據西班牙國家地理研究所（ING）表示，拉帕馬島最早發生火山噴發是在1430年。



