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《俗女》天心被掀傷疤大崩潰　沙灘扭打陳嘉玲

▲《俗女２》飾演大表姊的天心（左），繼第2集後再次登場，她在沙灘散心時因被陳嘉玲（右：謝盈萱飾）掀傷疤崩潰，兩人互打起來。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
▲《俗女２》飾演大表姊的天心（左），繼第2集後再次登場，她在沙灘散心時因被陳嘉玲（右：謝盈萱飾）掀傷疤崩潰，兩人互打起來。（圖／翻攝愛奇藝國際站）

娛樂中心/綜合報導

2021-09-20 17:18:56｜2021-09-20 17:33:28

《俗女養成記2》周日（19日）播出第7帖「公路旅行」，飾演大表姊洪育萱的天心，繼第2集後再次登場，她和陳嘉玲（謝盈萱飾）、嘉玲媽（于子育飾）出遊散心，陳嘉玲受不了表姊去爬山、走沙灘，都要穿著優雅洋裝配高跟鞋，狠虧她：「幹嘛穿得像南丁格爾」，在海邊散心時，洪育萱因被陳嘉玲一句話觸怒大崩潰，兩人在沙灘上扭打起來。

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▲洪育萱（左）走到哪都要穿優雅洋裝配高跟鞋，被陳嘉玲（右）虧是在扮南丁格爾嗎？（圖／翻攝CATCHPLAY+）
▲洪育萱（左）走到哪都要穿優雅洋裝配高跟鞋，被陳嘉玲（右）虧是「在扮南丁格爾嗎？」（圖／翻攝CATCHPLAY+）
▲洪育萱（左）到海邊散心堅持要穿高跟鞋。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
▲洪育萱（左）到海邊堅持穿高跟鞋在沙灘上行走。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
▲洪育萱被陳嘉玲一句「妳有時候很欠揍」戳中痛點，兩人在沙灘扭打起來。
▲大表姊洪育萱被陳嘉玲一句「妳有時候很欠揍」戳中痛點，兩人在沙灘扭打起來。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
《俗女2》陳嘉玲、嘉玲媽、表姊洪育萱，3個女人帶著各自的傷痛，進行一場公路療癒之旅，旅途中卻是笑料不斷，陳嘉玲看不慣表姊始終愛用第三人稱稱呼自己，好幾次她大暴走：「可以不要再用第三人稱稱呼自己了嗎？妳有毛病嗎？」，3人一起到海邊散心時，育萱堅持拿遮陽傘、穿高跟鞋走沙灘，又讓她暴怒：「妳真的很欠揍耶」，沒想到戳中表姊最不想提及的痛，讓她徹底崩潰，兩人在沙灘公然扭打起來。（編輯：張雅雯）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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