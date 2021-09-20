《俗女》天心被掀傷疤大崩潰　沙灘扭打陳嘉玲

《俗女養成記2》周日（19日）播出第7帖「公路旅行」，飾演大表姊洪育萱的天心，繼第2集後再次登場，她和陳嘉玲（謝盈萱飾）、嘉玲媽（于子育飾）出遊散心，陳嘉玲受不了表姊去爬山、走沙灘，都要穿著優雅洋裝配高跟鞋，狠虧她：「幹嘛穿得像南丁格爾」，在海邊散心時，洪育萱因被陳嘉玲一句話觸怒大崩潰，兩人在沙灘上扭打起來。
娛樂中心/綜合報導
2021-09-20 17:18:56｜2021-09-20 17:33:28
《俗女2》陳嘉玲、嘉玲媽、表姊洪育萱，3個女人帶著各自的傷痛，進行一場公路療癒之旅，旅途中卻是笑料不斷，陳嘉玲看不慣表姊始終愛用第三人稱稱呼自己，好幾次她大暴走：「可以不要再用第三人稱稱呼自己了嗎？妳有毛病嗎？」，3人一起到海邊散心時，育萱堅持拿遮陽傘、穿高跟鞋走沙灘，又讓她暴怒：「妳真的很欠揍耶」，沒想到戳中表姊最不想提及的痛，讓她徹底崩潰，兩人在沙灘公然扭打起來。（編輯：張雅雯）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110