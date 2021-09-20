擺攤賣雞翅被嫌貴！金剛耐心解釋：沒有理由不買爆

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小嫻去年到墾丁打工換宿，結識金剛後相戀，一起到墾丁大街上擺攤，她賣手工編織繩和小物，金剛則拿出獨家的辣味雞翅，招攬客人上門，名人效應加上食物好吃，引起不少粉絲追隨，詢問擺攤地點，生意興隆。
無奈5月因疫情因素，礙於群聚規定，不能出門擺攤，金剛轉而積極尋求宅配方式，申請SGS食物檢驗認證，經過一番苦心，終於建立網路購買通路，加上粉絲敲碗想吃，小倆口趁著中秋佳節3天出來擺攤。
小嫻賣雞翅時不忘開直播分享，有粉絲留言認為一隻雞翅40元有點貴，她耐心解釋獨家配方加了大蒜、辣椒、高粱酒，還有手工滷製過程耗時耗力，之前沒有聘請幫手協助時，為處理上千隻雞翅，兩人常常為了拔雞毛，拔到凌晨半夜，有時候是金剛一人奮戰沒睡，價格不只反映成本，還有付出的心血，都是無價的。有網友擔心她們戴手套拿食物又找錢，衛生習慣堪慮，小嫻也回覆都有用洗手液消毒，要粉絲不用擔心。
支持小嫻的消費者則認為，這家獨門好吃的雞翅味道可口，明碼標價，喜歡的人自然願意掏錢，不須過度苛求。而透過直播影片，可以看到金剛、小嫻態度親切，對於消費者拍照要求來者不拒，還會熱心解釋食用方式，服務方面非常加分，應是受歡迎極大關鍵。
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