丁寧沉迷宗教「生吃蓮花」　氣場強大讓人難忘

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《看海》由陸弈靜、黃迪揚主演，陸弈靜詮釋媽媽照顧智能不足兒子的心疼與無奈，沉重的長照壓力就像在海中，讓人載沉載浮，深刻描繪長照議題的心酸與無奈。陸弈靜片中因劇情需要，克服怕水恐懼，背著黃迪揚下海拍攝，兩人在海中不斷向前走，面對海浪一波波湧來，即便有救生員在旁待命，拍完後依舊餘悸猶存，陸弈靜打趣喊：「我們真的是搏命演出，往死裡去，前面都沒人真的很恐怖，」
丁寧在廖哲毅執導的《神的母親》中，扮演沉迷宗教的媽媽，面對兒子自稱是神的顯示者，企圖用信仰來矯正兒子，精湛詮釋出一位母親心中的黑暗面與脆弱。丁寧為戲拚盡全力，為戲生吃蓮花吃到嘴巴麻痺，凌晨還要在冰冷海水中拍崩潰大哭戲碼，讓她苦笑喊：「真的沒有一場戲是好拍的。」
《講話沒有在聽》來自於父親驟逝前最常說的一句話。金士傑片中飾演離世父親的靈魂，在旁看著妻兒辦理後事，但不論生前還是死後，他講的話都沒人聽，楊貴媚則在老公離開人世後，才敢揭開深藏心中的祕密，完成老公生前心願。面對角色的無奈，楊貴媚受訪回憶，忍不住淚灑現場。
《凪》由香港導演祝紫嫣自編自導自演，片中她與日本男星松㟢翔平共譜戀曲，同樣失意的兩人，寄望愛情能讓自己逃進風平浪靜的避風港，以愛情中的分離隱喻香港的現況，讓人看了感受深切。祝紫嫣拍攝時也是困難重重，來台拍攝遇上疫情三級警戒解散劇組，臨時找不到女主角，最後親自下海演出，才順利完成拍攝。
《赤島》全片靈感來自於香港近年現況，林志儒片中帶孫子探望入監服刑的政治犯兒子，卻遇上政治壓迫，隱喻赤化下的島嶼。李尚喬執導的劇情短片《三月的南國之南》回到1947年雄中自衛隊的故事，片中陸弈靜向孫女講述童年時期姊姊與戀慕對象捲入動亂之中的苦澀往事，純粹情感遇上大環境的變動，顯得渺小又無奈。鄭立明導演的《菲林之馬》到高雄當地知名的昌樂戲院等取景，透過訪問歌仔戲電影《薛平貴與王寶釧》演員吳碧玉，以及編舞家周書毅的舞蹈，回顧戲院當年繁華榮景。
台日跨國合製的驚悚短片《喰之女》集結日本女導演中西舞、陳雪甄、韓寧及劉黛瑩，共同演繹假面閨密情，一場養顏美容的蛇宴，隱藏了各自的妒忌之心。透過女性視角及「蛇」的意像，演繹女性對外貌的迷戀與瘋狂，精緻場景展現驚悚的視覺美學。陳君典執導的《通往世界的起點》以大膽的影像實驗風格拍攝，藉由切掉陽具鑽進女性子宮來找尋生命的起點，超尺度的限制級畫面僅限實體放映。
「2021高雄電影節」將於10月15日到10月31日舉行，10月2日中午12點線上、實體同步開賣，今年除了部分作品實體放映，也將和國際線上平台shift72，以及曾跟墨爾本國際電影節合作的 INVR「線上虛擬展場」合作，打造線上影展以及沉浸式展演「XR無限幻境」主題單元，未來將陸續公布精彩片單，詳情可至高雄電影節官方網站、社群查詢。