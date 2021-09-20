韓國首次試射潛射飛彈　北韓：還在起步根本不算

韓國15日利用海軍3000噸級潛艇「島山安昌浩」自水下試射國產潛射彈道導彈（SLBM），成為全球第七個成功試射潛射彈道導彈的國家，並預計於2022年下半年投入實戰部署。不過北韓國防科學院院長張昌河20日在北韓官媒《朝中社》撰文，大酸韓國的潛射導彈尚處於起步階段，無法在戰爭中成為有效軍事攻擊手段，不具備戰略價值，不構成威懾程度。





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《韓聯社》引述《朝中社》報導，張昌河認為韓國公開的自研潛射導彈根本不具備戰略價值，還處於「起步階段」，無法在戰爭中成為有效的軍事攻擊手段。





張昌河指出，這根本不是潛射導彈，只是一枚射程不足500公里的戰術彈道導彈。從發射器上裝上了折疊翼這點就可以看出處於初級階段，包括水下發射的核心技術尚未掌握。





張昌河也在文章中警告，若韓國專注研發作戰潛艇，將會讓朝鮮半島的緊張態勢升級，讓北韓更加明確地意識到「我們該做些什麼」





不過有分析人士認為，這是對於韓國率先北韓成為全球第七個成功試射潛射導彈的國家感到不滿，北韓過去曾在2015年進行「北極星1型」、「北極星3型」潛射飛彈水下試射，並在閱兵儀式中，陸續公開「北極星4型」與「北極星5型」潛射飛彈，但根據了解，北韓尚未在潛艇上完成水下試射。



