迎中秋各地晴到多雲天氣熱　留意午後局部雷陣雨

一年一度中秋節到來，也是中秋連假的最後一天，中央氣象局表示，今（21）日各地大多是晴到多雲的天氣，高溫可以來到32至35度，中午過後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨午後雷陣雨的殘留雲系會在晚上漸漸消退，因此越晚看到月亮的狀況越佳，但東南部地區、恆春半島及馬祖地區雲量較多且偶有雨，賞月需碰點運氣。
記者顏真真/台北報導
2021-09-21 08:12:40
根據氣象局預報、今、明兩天台灣各地大多為晴到多雲，僅東南部地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
今日各地大多是晴到多雲的天氣，中午過後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。也由於環境偏東南風帶來水氣，東南部及恆春半島雲量增多，有局部短暫陣雨出現，午後雷陣雨的殘留雲系會在晚上漸漸消退，因此越晚看到月亮的狀況越佳，但東南部地區、恆春半島及馬祖地區雲量較多且偶有雨，賞月需碰點運氣。
此外，根據環保署空氣品質預報資訊，今日環境風場為東南風，西半部地區位於背風面，風速偏弱，污染物稍易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中部局部地區於傍晚期間可能達橘色提醒等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。