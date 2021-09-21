中秋收假現車潮！避開9大易塞路段 可改走這些替代道路
今（21）日是中秋節，也是中秋連假收假日，雖然截至上午8時目前全國道路況皆大致正常，但預估會再湧現一波返家車潮。交通部高速公路局預判今日上午壅塞路段，將出現在國1新竹系統至竹北、南屯至后里、西螺至埔鹽系統、國3北向關西至大溪、大山至香山、霧峰系統至霧峰、竹山至中興、國5北向宜蘭至坪林，國6舊正至霧峰系統等路段，建議北向用路人盡量於上午時段出發，節省寶貴時間。而目前國5北向車流增加，其中頭城至坪林車速已不到40公里。
記者顏真真/台北報導
2021-09-21 09:10:38｜2021-09-21 09:24:02
高公局指出，昨日全日交通量為108.9百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.2倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）的1.2倍，昨日下午西部國道車多路段為國1北向內湖至汐止、新竹系統至湖口、台中至台中系統、北斗至員林；國3北向關西服務區至大溪、南雲至南投；國6西向舊正至霧峰系統；國5北向宜蘭至坪林，其中國5北向至今日凌晨2時紓解。
至於今日凌晨零時至清晨5時平均交通量為5.3百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的1.5倍，預估本日交通量為114百萬車公里。
不過，高公局說目前全國道路況皆大致正常，截止上午8時，交通量為10.6百萬車公里，今日相關疏導措施包括，14-21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、0時至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7-19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局預判今日上午壅塞路段將出現在國1新竹系統至竹北、南屯至后里、西螺至埔鹽系統、國3北向關西至大溪、大山至香山、霧峰系統至霧峰、竹山至中興、國5北向宜蘭至坪林，國6舊正至霧峰系統等路段。而根據高公局上午路況資訊，上午8時之後，國道5北向車流逐漸增加，頭城到坪林已亮紅，車速40以下。
高公局也規畫4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議民眾儘量利用省縣道。