促《跟騷法》加速通過 李貴敏喊話：跨黨派立委責無旁貸
國民黨立委李貴敏20日晚間發文表示，跟蹤騷擾防制法是跨黨派全力支持，不只是性別議題，而是關乎民主自由社會裡，每個人的基本權利保障，更必須讓每個人都生活在安全無虞的自由民主環境當中。
記者羅婉庭／台北報導
2021-09-21 09:43:05
李貴敏表示，總統蔡英文也講社會安全網，每次協商討論時候執政黨也都提出要建設安寧社會；各專業團體也對法案內容保留極大誠意與善意，但法案就是不通過，老是受困於行政單位的說辭，動不動就說警方或哪個單位能力不足，也完全看不到政府的橫向協調。
李貴敏說，想建立安全的環境，總會碰到困難，「難道可以單純因為困難就停滯不前嗎？」這類法案，一定要所有爭議或疑難點全部解決才能去做，必須在最快期間內把社會安全網補起來，一定要盡快通過，先求有再求好。
李貴敏表示，在拉鋸過程中，民意與專業團體的意見格外重要，只有民意作為後盾，大家有一致的觀念，一致的理想，勇敢站出來捍衛自己的權利，加上有話語權的民間團體努力敦促，才能打破行政部門的本位主義。
李強調喊話朝野立委，給予民眾免於被跟騷的恐懼，是他們共同的責任。她個人與國民黨都全力支持跟騷法盡快過關，以強化民眾安全保障，也絕對會把民間訴求帶到立院與朝野協商。國際先進國家都已立法，跨黨派立委責無旁貸，一定會全力以赴，讓這個法案能夠順利通過。